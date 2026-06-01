Com Cristiano Ronaldo, Portugal inicia preparação para a Copa do Mundo de 2026

A seleção de Portugal deu início, nesta segunda-feira (1), à preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesse sentido, o elenco comandado por Roberto Martínez se apresentou na Cidade do Futebol, centro de treinamento da Federação Portuguesa, localizado em Oeiras, para os primeiros trabalhos visando o torneio mundial.

Assim, a principal atração da convocação é Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o atacante inicia a caminhada para disputar a sexta Copa do Mundo de sua carreira, ampliando ainda mais uma trajetória histórica com a camisa portuguesa.

Neste primeiro dia de atividades, Roberto Martínez contou com 22 jogadores à disposição. Afinal, o goleiro Ricardo Velho também participou da apresentação e acompanhará a delegação durante a preparação, embora não faça parte da lista definitiva para o Mundial.

Por outro lado, o quarteto do Paris Saint-Germain formado por Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos ganhou alguns dias extras de descanso. Os jogadores estiveram em campo na conquista da Champions League pelo clube francês no último sábado (30) e só se juntarão ao grupo no dia 6 de junho.

Foco no título inédito

Portugal garantiu presença na Copa do Mundo de forma direta pelas Eliminatórias Europeias. A equipe terminou na liderança do Grupo F, somando quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá marcará a nona participação portuguesa na história da competição.

Cristiano Ronaldo esteve presente nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Agora, o craque se prepara para alcançar uma marca inédita ao disputar sua sexta Copa do Mundo. Lionel Messi e Guillermo Ochoa também podem atingir o feito na edição de 2026. Atualmente, os três dividem o recorde de cinco participações ao lado de Lothar Matthäus, Antonio Carbajal e Andrés Guardado.

Apesar da era Cristiano Ronaldo representar o período mais vitorioso do futebol português, o melhor resultado da seleção em Copas continua sendo o terceiro lugar conquistado em 1966, na Inglaterra. Naquela edição, os ingleses ficaram com o título, enquanto a Alemanha Ocidental terminou na segunda colocação.

Por fim, na fase de grupos da Copa, Portugal enfrentará inicialmente a República Democrática do Congo, dia 17, às 14h (de Brasília). Depois, terá pela frente o Uzbequistão, em partida marcada para o dia 23 de junho, às 14h (de Brasília), em Houston. A campanha na primeira fase será encerrada no dia 27, contra a Colômbia, às 20h30.

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