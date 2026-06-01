Colômbia x Costa Rica, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta segunda-feira, a Colômbia enfrenta a Costa Rica em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá. Os colombianos estão no Grupo K da Copa do Mundo, com Portugal, RD Congo e Uzbequistão. Do outro lado, a Costa Rica ficou no terceiro lugar do Grupo C das Eliminatórias e não se classificou para o Mundial.

Diante disso, a bola rola na tela do Canal 2, mas a nossa jornada esportiva da Voz do Esporte começa às 18h30 com todas as informações que antecedem o apito inicial. A voz que vai guiar as emoções desse jogaço é do experiente narrador Cesar Tavares.