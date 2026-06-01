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Gabriel Magalhães ganha respaldo dos torcedores após vice na Champions

Gabriel Magalhães ganha respaldo dos torcedores após vice na Champions
Gabriel Magalhães ganha respaldo dos torcedores após vice na Champions -

Mesmo após desperdiçar a cobrança que definiu o título da Champions para o PSG, Gabriel Magalhães recebeu uma grande demonstração de apoio da torcida do Arsenal. O zagueiro brasileiro viu as vendas de sua camisa dispararem 350% ao longo do fim de semana.

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Aos 28 anos, Gabriel foi o responsável pela última cobrança dos Gunners na disputa por pênaltis da final disputada no último sábado (30). No entanto, a bola passou por cima do travessão, confirmando a vitória do PSG e garantindo à equipe comandada por Luis Enrique o bicampeonato europeu.

Apesar da frustração pelo resultado, os torcedores do Arsenal fizeram questão de mostrar apoio ao defensor. De acordo com informações do The Athletic, a camisa de Gabriel Magalhães se tornou a mais vendida do clube no período, chegando a registrar números superiores ao dobro das vendas de qualquer outro jogador do elenco.

Após a decisão em Budapeste, o brasileiro usou as redes sociais para falar sobre o momento. Ele classificou a derrota como dolorosa, mas ressaltou o orgulho pela campanha realizada pela equipe na temporada 2025/26, marcada também pela conquista da Premier League, título que o clube não levantava havia 22 anos.

“Obrigado aos nossos incríveis torcedores por estarem conosco em cada momento dessa caminhada. Vocês fazem parte de tudo isso e merecem comemorar essa trajetória ao nosso lado. Nos vemos na próxima temporada”, escreveu o jogador.

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