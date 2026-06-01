Técnico do Uruguai explica o motivo de não ter levado Suárez para a Copa do Mundo

O técnico Marcelo Bielsa explicou o fato de não ter convocado o experiente Luis Suárez para a Copa do Mundo. Na lista final do Uruguai, o treinador optou por levar ao Mundial Darwin Núñez como centroavante, além de Rodrigo Aguirre e Federico Viñas completando o ataque.

Aliás, Bielsa citou a despedida do atacante da seleção uruguaia em setembro de 2024. Na ocasião, o Pistoleiro anunciou sua despedida da Celeste e ganhou uma bonita festa.

“Quando Suárez nos disse, no jogo de despedida realizado, que preferia deixar seu lugar na equipe, entre outros argumentos, ele afirmou publicamente que favorecia o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram uma alternativa para sua posição”.

O comandante afirmou ainda que a decisão foi tomada com base em critérios esportivos.

“Todas as decisões que tomamos podem ter erros, mas são decisões guiadas pelo que acredito ser o melhor para o sucesso esportivo da equipe”, completou Bielsa.

Suárez soma 69 gols em 143 jogos pelo Uruguai, sendo o maior artilheiro da história da seleção. A estreia ocorreu em 2007 contra a Colômbia. Já o último jogo foi em 2024 diante do Paraguai.

Uruguai participará de sua 15ª edição de Copa do Mundo e estreou em 1930, quando conquistou seu primeiro título e venceu como sede. Além disso, ganhou também em 1950, que teve o Brasil como anfitrião.

Aliás, a Celeste estreia no Mundial contra a Arábia Saudita, no dia 15, às 19h (de Brasília). Em seguida, encara Cabo Verde, também às 19h, no dia 21. Por fim, encerra sua participação no Grupo H contra a Espanha, às 21h do dia 26.

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