Sandry segue afastado, e Criciúma aguarda decisão do Santos

O volante Sandry completou um mês afastado das atividades do Criciúma e segue com situação indefinida. Emprestado pelo Santos até o fim de 2026, o meio-campista não comparece ao CT Antenor Angeloni desde o final de abril, quando comunicou ao clube que enfrentava problemas particulares e interrompeu sua rotina de treinamentos.

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Desde então, a diretoria catarinense tenta encontrar uma solução para o caso em conjunto com o Santos e os representantes do atleta. Enquanto aguarda uma definição, o Criciúma tem adotado medidas administrativas para registrar oficialmente as ausências do jogador, que segue sem retornar às atividades do elenco profissional.

Criciúma cobra posicionamento do Peixe

O afastamento começou oficialmente em 29 de abril, justamente no primeiro treinamento comandado pelo técnico Eduardo Baptista. Antes disso, Sandry já havia procurado dirigentes do Santos para informar que atravessava questões pessoais. No entanto, os detalhes da situação não foram divulgados às partes envolvidas.

Nesse caso, o Criciúma passou a enviar notificações diárias ao Santos e ao staff do atleta. O procedimento busca formalizar as faltas e resguardar o clube enquanto não existe uma definição sobre o futuro do volante. Além disso, a direção catarinense aguarda um posicionamento da equipe paulista para decidir os próximos passos da operação.

Segundo o executivo de futebol, Thiago Gasparino, o Tigre segue cumprindo todos os protocolos previstos contratualmente. O dirigente destacou que o atleta possui vínculo ativo com o clube e que as ausências estão sendo registradas diariamente. Enquanto isso, os dias sem comparecimento também geram descontos salariais, conforme previsto no acordo firmado entre as partes.

Dentro de campo, Sandry já vinha perdendo espaço antes mesmo do afastamento. O volante disputou 11 partidas pelo Criciúma na temporada, mas não atua desde março. Sem prazo para retornar aos treinamentos, o jogador permanece distante das atividades, enquanto Criciúma e Santos tentam construir uma solução para um caso que segue aberto nos bastidores.

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