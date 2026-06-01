Internacional demite três integrantes da comissão técnica

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (1º) mudanças na comissão técnica após a derrota para o Bragantino, pelo Brasileirão. Em comunicado oficial, o clube confirmou as saídas do preparador de goleiros Leonardo Martins, do auxiliar de preparação de goleiros Aparecido Donizete e do auxiliar de preparação física João Goulart.

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A decisão ocorre em meio ao momento de pressão vivido pelo Colorado na competição nacional. A equipe encerrou a 18ª rodada ocupando a 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Além disso, o desempenho defensivo tem gerado preocupação nos bastidores, já que o time sofreu 22 gols e marcou 21 até aqui no Brasileirão.

Mudanças atingem setor pressionado no Beira-Rio

Entre os desligados, a saída que mais chama atenção é a de Leonardo Martins. O profissional tinha 20 anos no clube e construiu uma longa trajetória pelo Colorado. Bem como membro do clube, durante esse período, também atuou como instrutor de goleiros da CBF Academy. No entanto, os 22 gols sofridos e as falhas de Anthoni e Rochet colocaram em xeque a credibilidade da dupla de preparadores.

Em nota oficial, o Inter agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e destacou a dedicação demonstrada ao longo dos anos de trabalho. Enquanto isso, a diretoria segue avaliando novos ajustes internos para a sequência da temporada.

Com a pausa para a Copa do Mundo na América do Norte, o Colorado volta a atuar apenas no dia 22 de julho, quando recebe o Cruzeiro no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 21 de junho, por fim, o elenco se reapresenta no CT para a sequência da temporada.

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