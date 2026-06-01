John Kennedy iguala a temporada com mais gols pelo Fluminense

O Fluminense fechou sua participação no Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, na noite de domingo (31), no Mineirão. Embora o time não tenha conquistado os três pontos na 18ª rodada, o confronto consolidou o excelente momento de John Kennedy.

O centroavante balançou as redes mais uma vez e se manteve firme no top-3 da artilharia do torneio nacional, acumulando nove gols na competição.

Esse desempenho coroa uma das melhores temporadas da carreira do camisa 9 em 2026. Graças ao gol marcado em Belo Horizonte, o atacante igualou seu recorde pessoal de participações em gols pelo clube carioca. Atualmente, o jogador contabiliza 14 bolas na rede e duas assistências em 35 partidas disputadas.

Com esses números, ele alcançou as mesmas 16 participações diretas que registrou em 2023, ano em que ele foi decisivo no título da Libertadores. Naquela ocasião, o atleta garantiu a marca com 12 gols e quatro passes decisivos, mas agora atinge o mesmo patamar demonstrando ainda mais poder de finalização.

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