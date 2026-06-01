Confira os números do Flamengo no Maracanã em 2026

Não foi só a Seleção Brasileira que se despediu de sua torcida no último fim de semana. Enquanto a Canarinho dava adeus ao seu povo rumo à Copa do Mundo, no último domingo (31/5), em goleada sobre o Panamá por 6 a 2, o Flamengo também deu um até logo aos seus torcedores. Foi na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no sábado (30/5), já sem os jogadores convocados às suas respectivas seleções.

Dessa forma, chegou ao fim o primeiro semestre de futebol para o Fla, vice-líder do Brasileirão e vivíssimo pelo penta da Libertadores. Um dos trunfos para buscar renovar estas conquistas é o próprio Maracanã. Confira agora, então, os números do Flamengo nesta primeira metade de ano no Maior do Mundo.

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Dos 38 jogos realizados até aqui na temporada, o Rubro-Negro fez 20 no Maracanã. Ao todo, são 14 vitórias, com três empates e três derrotas – o que gera aproveitamento de 75%. Neste recorte, o Flamengo fez 50 gols, com excelente média de 2,5 p/j. Lembrando que três destas partidas foram ou como visitante ou como sede neutra. Foram na derrota por 2 a 1 para o Fluminense pela Taça Guanabara, dia 25 de janeiro; na volta da semifinal do Carioca contra o Madureira, com goleada por 8 a 0; e na final do Estadual contra o próprio Flu, em empate por 0 a 0 e título nos pênaltis na estreia de Leonardo Jardim.

Vitórias marcantes

Outras vitórias marcantes no Maraca em 2026 foram contra Sampaio Corrêa (7 a 1), no Carioca; Cruzeiro (2 a 0), pelo Brasileirão, no reencontro de Jardim com a Raposa e de Gerson com o Fla; Fluminense (2 a 1), também no BR26, com marcas de Pedro, e contra o próprio Coritiba (3 a 0), no sábado, com presença de Jorge Jesus.

Falando em Pedro, o centroavante é o artilheiro da temporada no estádio, com 15 gols. Foi no Maracanã que ele se tornou o sexto maior goleador da História do Flamengo (163) e o maior marcador do clube no Século XXI. Além disso, se isolou na quarta colocação da lista de artilheiros do Maracanã, com 114. Ele fica atrás apenas de Zico (319), Roberto Dinamite (201) e Romário (190).

Por fim, costumeiramente dono das maiores marcas de público do ano, o Flamengo levou média de 50.958 pessoas por jogo no Maracanã. Ao todo, mais de um milhão de torcedores já estiveram presentes no estádio em 2026 para assistir ao Rubro-Negro jogar.

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