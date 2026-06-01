Irã divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

O técnico Amir Ghalenoei anunciou. nesta segunda-feira (1), a relação dos 26 jogadores convocados para defender o Irã na Copa do Mundo de 2026. Assim, a seleção asiática integra o Grupo G da competição, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, mas ainda enfrenta um impasse burocrático antes da viagem para o torneio mundial.

Dessa forma, a delegação iraniana segue à espera da emissão dos vistos necessários para entrar nos países-sede do Mundial — Estados Unidos, México e Canadá. A situação preocupa porque a estreia da equipe está marcada para o dia 15 de junho, diante da Nova Zelândia, em Los Angeles. De acordo com as normas da Fifa, as seleções participantes precisam estar nos Estados Unidos até o próximo dia 10.

Em entrevista à agência “West Asia News Agency”, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, demonstrou otimismo e afirmou que a documentação deve ser liberada dentro de 48 horas.

Aguarda os vistos para a disputa do Mundial

Enquanto aguarda uma definição, o Irã realiza a fase final de preparação na Turquia. A equipe tem um amistoso agendado contra o Mali no dia 4 de junho, em Antalya. Durante a Copa, a base da delegação será em Tijuana, no México, apesar de todos os compromissos da fase de grupos acontecerem em território norte-americano.

A questão dos vistos tem sido um dos principais obstáculos para a seleção desde o agravamento do conflito no Oriente Médio, iniciado no fim de fevereiro após ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos contra a República Islâmica.

Esta será a sétima participação do Irã em Copas do Mundo. Até hoje, a seleção nunca conseguiu avançar para a fase mata-mata. Em 18 partidas disputadas na história da competição, os iranianos somam três vitórias.

Convocados do Irã para a Copa do Mundo 2026

Goleiros: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini e Payam Niazmand

Defensores: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani e Ramin Rezaeiyan

Meio-campistas: Saman Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagah Niya, Mohammad Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi e Mohammad Mohebbi

Atacantes: Medi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour e Shahriyar Moghanloo

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