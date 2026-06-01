Catar define 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo; veja a lista

Daqui a 10 dias, a Copa do Mundo de 2026 vai começar. Uma das seleções que estão classificadas para disputar o Mundial é justamente o país-sede da última edição: o Catar. A seleção catari, treinada pelo espanhol Julen Lopetegui, está no Grupo B da Copa do Mundo. Os cataris vão estrear na competição no dia 13 de junho, em San Francisco, contra a Suíça, às 16h (horário de Brasília).

Já a segunda partida do Catar será diante de um dos donos da casa. No dia 18 de junho, os Cataris enfrentam o Canadá, às 19h (de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver. Já na última rodada da fase de grupos, a seleção catari enfrenta a Bósnia, no dia 24, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

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Veja a lista dos 26 jogadores convocados por Julen Lopetegui para a Copa do Mundo:

Goleiros: Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail);

Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail); Defensores: Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail);

Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail); Meio-campistas: Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal);

Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal); Atacantes: Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), AlMoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail) e Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd).