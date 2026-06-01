Turquia goleia a Macedônia do Norte em amistoso para Copa do Mundo

A Turquia goleou a Macedônia do Norte nesta segunda-feira (1), no penúltimo jogo antes da Copa do Mundo de 2026. Em Istambul, a seleção da casa fez 4 a 0, com gols de Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gü e Baris.
Técnico da seleção turca, Vincenzo Montella usou um time considerado reserva neste amistoso preparatório. Um dos grandes nomes do time, Arda Güler, meia do Real Madrid, começou no banco e entrou no segundo tempo. O treinador deve divulgar nas próximas horas a lista final de convocados.
LEIA MAIS: Irã divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026
Atuando em sua capital, a Turquia não teve dificuldades para golear a Macedônia do Norte. Logo com dois minutos, Orkun Kökçü aproveitou cruzamento para marcar o primeiro. Aos 16, Uzun fez o segundo após contra-ataque fulminante.
Na etapa final, Deniz Gü marcou, de cabeça, o terceiro. Em seguida, Montella colocou alguns titulares em campo e deu alguns minutos para Güler, que vem de lesão sofrida em partida do Real Madrid. Por fim, Baris, que também saiu do banco de reservas, fez o quarto e deu números finais.
Turquia joga contra Venezuela em último amistoso
No sábado (6), às 19h (de Brasília), a Turquia enfrenta a Venezuela em seu último jogo antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso ocorrerá no estádio do Inter Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Já a Macedônia do Norte não conseguiu se classificar para o Mundial, caindo para a Dinamarca na repescagem.
Aliás, a Turquia estreia na Copa contra a Austrália, no dia 14 de junho, à 1h (de Brasília), no estádio Vancouver Place, no Canadá. Em seguida, encara o Paraguai, no dia 20 de junho, à 0h. E fecha sua participação contra os Estados Unidos, no dia 25, às 23h.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.