Fifa condena Corinthians a pagar R$ 4,2 milhões por empréstimo de Talles Magno

A Fifa condenou o Corinthians a pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) ao New York City pela renovação do empréstimo do atacante Talles Magno em 2025. Assim, o clube norte-americano acionou a entidade após o Timão deixar de quitar o valor previsto em contrato para estender o vínculo do jogador. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o clube contratou o atacante em 1º de agosto de 2024, durante a gestão do então presidente Augusto Melo. O acordo inicial previa a permanência do atacante até 30 de junho de 2025. Além disso, incluía uma cláusula que permitia a extensão do empréstimo até 31 de dezembro de 2025 mediante o pagamento de US$ 850 mil.

De acordo com o processo, o Corinthians comunicou oficialmente ao New York City, em 4 de março, sua decisão de exercer a opção de renovação. Na ocasião, Augusto Melo ainda comandava o clube. Apesar da notificação, a diretoria corintiana não efetuou o pagamento acordado, situação que permaneceu mesmo após a posse do presidente Osmar Stabile.

Norte-americanos acionam entidade

Na defesa apresentada à Fifa, o Corinthians argumentou que enfrentou dificuldades financeiras e administrativas para cumprir a obrigação. O clube citou a troca de comando presidencial, ocorrida em 26 de maio. Além da adesão ao plano de pagamentos firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

A Fifa, porém, rejeitou os argumentos corintianos e deu razão ao New York City. Em decisão datada de 17 de fevereiro e divulgada apenas agora, a entidade determinou que o Timão pague os US$ 850 mil previstos no contrato, acrescidos de juros de 15% ao ano desde 2 de agosto de 2025.

Além disso, a Fifa também aplicou uma multa de US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) em favor da própria entidade e fixou em US$ 21 mil (aproximadamente R$ 105 mil) os custos processuais.

Inconformado com a decisão, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Essa é a última instância para julgamentos desse tipo no futebol internacional, e aguarda os novos capítulos. Caso o CAS mantenha a condenação, o clube poderá enfrentar um novo transfer ban.

Por fim, atualmente, o clube já cumpre uma punição semelhante em razão da dívida de US$ 1,425 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões) com o Philadelphia Union pela contratação do volante venezuelano José Martínez.

Dívidas do Corinthians por contratação de jogadores Philadelphia Union (Estados Unidos) – Condenações na Fifa e no CAS – Transfer ban em vigor – US$ 1,425 milhão (R$ 7,135 milhões) + multa de US$ 75 mil (R$ 375,5 mil) pela compra de José Martínez;

Talleres (Argentina) – Condenações na Fifa e no CAS – Em negociação – R$ 42 milhões pela compra de Rodrigo Garro;

Midtjylland (Dinamarca) – Condenações na Fifa e no CAS – 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) + multa de US$ 60 mil (R$ 300 mil) pela compra de Charles;

New York City (Estados Unidos) – Condenação na Fifa – US$ 850 mil (R$ 4,2 milhões) + multa de US$ 90 mil (R$ 455 mil) pela extensão por seis meses do empréstimo de Talles Magno.