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Noruega vence Suécia em amistoso antes da Copa do Mundo

Noruega vence Suécia em amistoso antes da Copa do Mundo
Noruega vence Suécia em amistoso antes da Copa do Mundo -

A Noruega começou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente sobre a Suécia nesta segunda-feira (1º). Em casa, a equipe venceu por 3 a 1 em um amistoso com dois gols de Strand Larsen e um de Antonio Nusa. Pelo lado dos suecos, o atacante do Liverpool, Alexander Isak, descontou na reta final da partida.

Uma novidade no time norueguês foi que Aursnes voltou a vestir a camisa da seleção pela primeira vez desde novembro de 2023. O meio-campista foi titular e permaneceu em campo por pouco mais de uma hora, após reconsiderar a decisão de deixar a equipe nacional, anunciada em março do ano passado.

O jogo

A Noruega dominou completamente a primeira etapa e construiu a vitória ainda antes do intervalo. Logo aos oito minutos, Ryerson recebeu passe de Oscar Bobb e finalizou com força. No caminho, Strand Larsen desviou a bola e abriu o placar.

O segundo gol saiu pouco depois. Sander Berge encontrou Antonio Nusa em profundidade, e o atacante ampliou a vantagem com uma bela finalização. Sem conseguir reagir, a Suécia ainda viu os donos da casa chegarem ao terceiro gol aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio de Ryerson, Strand Larsen aproveitou uma saída equivocada do goleiro Zetterstrom e marcou de cabeça.

Na volta para o segundo tempo, a Suécia promoveu várias mudanças, mas a Noruega seguiu mais perigosa. Wolfe chegou a marcar o quarto gol em uma jogada que passou pelos pés de Aursnes, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Aos 18 minutos, Aursnes foi substituído, enquanto Schjelderup entrou em campo para manter a presença do Benfica na seleção norueguesa. Pouco depois, o atacante quase deixou sua marca ao fazer boa jogada individual pela esquerda, mas finalizou para fora.

A Suécia conseguiu diminuir a diferença aos 31 minutos. Alexander Isak recebeu lançamento em profundidade, superou a marcação e bateu firme para vencer Nyland. Os suecos ainda chegaram a balançar as redes novamente com Nanasi, mas o gol foi anulado.

Já nos acréscimos, Schjelderup teve a última grande oportunidade da partida, mas cabeceou sem direção. Com o resultado, a Noruega encerra o amistoso com confiança para os próximos compromissos. Antes da Copa do Mundo de 2026, os noruegueses ainda enfrentam o Marrocos, enquanto a Suécia terá pela frente a Grécia.

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