Leonardo Jardim e Jorge Jesus almoçam juntos no Rio

Dando sequência à sua viagem ao Rio de Janeiro, o treinador Jorge Jesus encontrou nesta segunda-feira (1º/6) com Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo. O registro, aliás, foi feito pelo próprio comandante rubro-negro, através de sua conta no Instagram.

Ambos, afinal, almoçaram juntos no Rio de Janeiro. Jardim está de férias junto a grande parte do elenco do Flamengo. Já Jesus, sem clube após deixar o Al-Nassr (SAU), campeão saudita, passa férias na cidade onde morou entre 2019 e 2020.

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Jesus chegou ao Rio de Janeiro no sábado (29/5), dia em que o Flamengo venceu o Coritiba no Maracanã por 3 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão. O ex-treinador esteve presente ao lado do diretor executivo do clube, José Boto, em um camarote do estádio. Posteriormente ao duelo, Jardim falou sobre a relação com o compatriota, revelando que Jesus sugeriu seu nome quando deixou o Fla, em 2020.

“Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação. O Jesus em 2020 quando saiu (do Flamengo) me telefonou para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo. Acabou que não aconteceu, somente em 2026”, disse após vencer o Coritiba.

Outro que se encontrou com Jorge Jesus foi Marcos Braz, ex-vice presidente de futebol do Flamengo. Braz foi quem contratou o português em 2019, dando início a uma das principais eras do futebol carioca e brasileiro. Jesus, afinal, conquistou Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa e Campeonato Carioca em sua “curta” passagem de 58 jogos. Foram 44 vitórias, dez empates e somente quatro derrotas, com 81,6% de aproveitamento.

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