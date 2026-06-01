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Kings League define data de sorteio do Mundial de Clubes

Kings League define data de sorteio do Mundial de Clubes
Kings League define data de sorteio do Mundial de Clubes -

A Kings League anunciou nesta segunda-feira (01/6) a data do sorteio do Mundial de Clubes de 2026. A definição dos confrontos acontecerá no próximo sábado (06/6), dando início à contagem regressiva para uma das competições mais aguardadas da modalidade.

O torneio acontece entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, em Milão, na Itália, e reunirá equipes de sete países e regiões diferentes. A expectativa é de mais uma edição marcada pela presença de grandes estrelas do futebol, criadores de conteúdo e alguns dos principais nomes da Kings League mundial.

O Brasil terá três representantes na disputa: Desimpain, G3X e Furia FC. O principal destaque é o Desimpain, atual campeão da Kings League Brasil e que chega ao torneio cercado de expectativa após a conquista nacional.

Além disso, G3X e Furia também carregam a responsabilidade e contam com a experiência de já terem disputado a competição em anos anteriores.

Assim como nas edições anteriores, o Mundial de Clubes contará com equipes ligadas a personalidades de alcance global. Aliás, entre os nomes envolvidos na competição estão o atleta Neymar, o jogador Lamine Yamal, o craque da Kings League Kelvin Oliveira e os influenciadores Ibai Llanos e DjMaRiiO.

Além disso, o Mundial de Clubes da Kings League chega à sua terceira edição já consolidado como um dos principais eventos da modalidade. A primeira edição aconteceu no México, em 2024, quando o título ficou com o Porcinos FC. No ano seguinte, em Paris, o troféu acabo sendo conquistado pelo Los Troncos FC.

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