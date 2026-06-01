Equipes ligadas a Kings League não conseguem alcançar final do TST

As equipes da Kings League não conseguiram transformar a expectativa em resultado no The Soccer Tournament (TST). Disputada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a competição de Fut7 distribui um prêmio de 1 milhão de dólares ao campeão, mas nenhum dos representantes da modalidade alcançou a grande final.

Três equipes ligadas à Kings League participaram do torneio: a Furia, o Podpah Funkbol Clube e um time de All Stars formado por alguns dos principais nomes da competição. Entre eles estavam Kelvin Oliveira e Andreas Vaz, do G3X, Canhoto, do Dendele FC, e Alex Guti, do Capim FC.

O primeiro a dar adeus ao TST foi o Podpah Funkbol Clube. Apesar de ter encerrado a fase de grupos com 100% de aproveitamento, a equipe não conseguiu manter o embalo no mata-mata. Nos 32 avos de final, o time acabou derrotado pelo Academia LCF por 3 a 1 e se despediu precocemente da disputa.

Na sequência, a Furia também ficou pelo caminho. A equipe chegou até as quartas de final, mas encontrou justamente o time All Star da Kings League. Em um duelo equilibrado, a Furia perdeu por 3 a 2 após sofrer a virada no Target Score e acabou eliminada.

Com isso, a seleção de estrelas da modalidade passou a carregar as esperanças da Kings League no torneio. O time avançou até a semifinal, mas não conseguiu dar o passo final rumo à decisão. Diante do Pumas do Alabama, a equipe foi derrotada por 2 a 1 e encerrou sua trajetória a uma vitória da final.

Atenção volta para a temporada da Kings League

Assim, após o fim da participação no TST, jogadores e equipes retornam ao Brasil para iniciar a preparação para os próximos compromissos da modalidade.

O principal desafio será o Mundial de Clubes da Kings League, previsto para acontecer no fim de julho. A competição reunirá equipes de diversos países e promete ser um dos principais eventos da temporada.

Já a Kings Cup também está no calendário para o segundo semestre. O torneio deve ser realizado no final do ano, embora a organização ainda não tenha divulgado uma data oficial para o início da competição.

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