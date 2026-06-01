Mais de 8 mil torcedores lotam estádio no Chile para troca de figurinhas da Copa

Mesmo fora da Copa do Mundo de 2026, o Chile vive intensamente o clima do torneio por meio do tradicional álbum de figurinhas. Afinal, a paixão dos torcedores pela coleção tem mobilizado cidades do país, que passaram a organizar grandes encontros para a troca dos cromos.

No último domingo (31), a Prefeitura de La Florida, município da região metropolitana de Santiago, abriu as portas do Estádio Bicentenário para receber colecionadores. Assim, o evento reuniu mais de oito mil pessoas e ganhou destaque nas redes sociais pelas imagens das arquibancadas e áreas do estádio tomadas por torcedores em busca das figurinhas que faltavam.

“Hoje vemos como milhares de crianças, jovens e famílias se reúnem em praças ou em diferentes espaços para trocar figurinhas, muitas vezes se expondo a aglomerações ou a locais que não contam com a segurança adequada. Por isso, quisemos abrir o Estádio Bicentenário de La Florida, que é um dos cenários mais simbólicos e ligados ao futebol do nosso município, para transformá-lo em um grande ponto de encontro seguro para todos aqueles que desejam viver essa experiência da Copa do Mundo de 2026”, explicou Daniel Reyes prefeito de La Florida

A organização distribuiu gratuitamente os ingressos para o encontro, que atraiu participantes de diferentes regiões do Chile e até mesmo da Argentina. De acordo com veículos da imprensa local, a ausência da seleção chilena no álbum fez com que as figurinhas mais disputadas fossem as dos principais astros do futebol mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Outros locais para trocas

La Florida não foi a única cidade a promover eventos do tipo. Ao longo do fim de semana, torcedores também participaram de encontros para troca de figurinhas em Pirque, Concepción, Huechuraba, Melipilla, San Bernardo, Antofagasta e Santiago.

De acordo com informações do jornal El País, completar um álbum da Copa do Mundo no Chile exige um investimento considerável. A estimativa, portanto, aponta um gasto de cerca de 440 mil pesos chilenos, valor próximo de R$ 2.500. Quem optar pela edição de capa dura pode desembolsar quase R$ 2.900.

Assim como acontece no Brasil, a versão chilena do álbum reúne as 48 seleções participantes do Mundial e conta com um total de 980 figurinhas para colecionar.

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