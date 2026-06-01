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Seleção Brasileira deixa hotel no Rio de Janeiro com muita festa dos torcedores

Seleção Brasileira deixa hotel no Rio de Janeiro com muita festa dos torcedores
Seleção Brasileira deixa hotel no Rio de Janeiro com muita festa dos torcedores -

A caminhada da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026 começou. No fim da tarde desta segunda-feira (01/6), a delegação deixou o hotel Hilton Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e seguiu para a sede da CBF antes do embarque para os Estados Unidos, onde finalizará a preparação para o torneio.

A saída do grupo aconteceu por volta das 17h30 e foi marcada pelo apoio dos torcedores. Cerca de 100 pessoas estiveram em frente ao hotel para acompanhar de perto os jogadores e a comissão técnica.

Entre os mais festejados estavam o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Neymar. Os dois tiveram seus nomes entoados diversas vezes pelos presentes. O camisa 10, inclusive, foi um dos atletas que pararam rapidamente para atender os fãs. Outros jogadores também distribuíram autógrafos e tiraram fotos antes de embarcarem nos ônibus da delegação.

Além da expectativa pela disputa do Mundial, a viagem chamou atenção pelo visual escolhido para a delegação. As roupas utilizadas pelos integrantes da Seleção acabaram sendo desenhadas pelo estilista Ricardo Almeida, que já participou de outras campanhas da equipe brasileira em Copas do Mundo e mantém uma longa parceria com a CBF.

Próxima parada da Seleção Brasileira: Newark

Antes de seguir para os Estados Unidos, a delegação ainda passará pela sede da CBF para compromissos internos e reuniões finais. Assim, na sequência, o grupo embarca para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde a viagem está programada para as 22h.

Aliás, o destino será Newark, cidade localizada no estado de Nova Jersey, que servirá como base da Seleção Brasileira durante os primeiros dias de preparação para a Copa do Mundo.

Além disso, a viagem até os Estados Unidos também terá um detalhe curioso. Afinal, a Seleção embarcará em um Boeing 767-300ER, matrícula ZS-NEX, operado pela companhia sul-africana Aeronexus. A aeronave ganhou notoriedade internacional por já ter sido utilizada pelos integrantes da banda The Rolling Stones em algumas turnês. Entre elas está a excursão realizada em 2022 para celebrar os 60 anos de carreira do grupo britânico.

Agora, o avião troca os astros do rock por um elenco que sonha em trazer mais uma estrela para a camisa da Seleção Brasileira. Com o embarque desta segunda-feira, o Brasil inicia oficialmente sua jornada em busca do título da Copa do Mundo de 2026.

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