Seleção Brasileira deixa hotel no Rio de Janeiro com muita festa dos torcedores

A caminhada da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026 começou. No fim da tarde desta segunda-feira (01/6), a delegação deixou o hotel Hilton Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e seguiu para a sede da CBF antes do embarque para os Estados Unidos, onde finalizará a preparação para o torneio.

A saída do grupo aconteceu por volta das 17h30 e foi marcada pelo apoio dos torcedores. Cerca de 100 pessoas estiveram em frente ao hotel para acompanhar de perto os jogadores e a comissão técnica.

Entre os mais festejados estavam o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Neymar. Os dois tiveram seus nomes entoados diversas vezes pelos presentes. O camisa 10, inclusive, foi um dos atletas que pararam rapidamente para atender os fãs. Outros jogadores também distribuíram autógrafos e tiraram fotos antes de embarcarem nos ônibus da delegação.

Além da expectativa pela disputa do Mundial, a viagem chamou atenção pelo visual escolhido para a delegação. As roupas utilizadas pelos integrantes da Seleção acabaram sendo desenhadas pelo estilista Ricardo Almeida, que já participou de outras campanhas da equipe brasileira em Copas do Mundo e mantém uma longa parceria com a CBF.

Próxima parada da Seleção Brasileira: Newark

Antes de seguir para os Estados Unidos, a delegação ainda passará pela sede da CBF para compromissos internos e reuniões finais. Assim, na sequência, o grupo embarca para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, onde a viagem está programada para as 22h.

Aliás, o destino será Newark, cidade localizada no estado de Nova Jersey, que servirá como base da Seleção Brasileira durante os primeiros dias de preparação para a Copa do Mundo.

Além disso, a viagem até os Estados Unidos também terá um detalhe curioso. Afinal, a Seleção embarcará em um Boeing 767-300ER, matrícula ZS-NEX, operado pela companhia sul-africana Aeronexus. A aeronave ganhou notoriedade internacional por já ter sido utilizada pelos integrantes da banda The Rolling Stones em algumas turnês. Entre elas está a excursão realizada em 2022 para celebrar os 60 anos de carreira do grupo britânico.

Agora, o avião troca os astros do rock por um elenco que sonha em trazer mais uma estrela para a camisa da Seleção Brasileira. Com o embarque desta segunda-feira, o Brasil inicia oficialmente sua jornada em busca do título da Copa do Mundo de 2026.

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