Argentina liga o sinal de alerta com lesionados a poucos dias da Copa do Mundo

A Argentina desembarcou nos Estados Unidos no último domingo (31) com a mala repleta de preocupações. Afinal, alguns jogadores ainda se recuperam de problemas físicos e ligaram o sinal de alerta na comissão técnica. Entre eles estão o goleiro Dibu Martínez e o craque Lionel Messi, que seguem em observação no departamento médico.

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Recentemente, o técnico Lionel Scaloni, em entrevista coletiva, falou que precisava de seu elenco 100% fisicamente. Contudo, ele sabe que não terá todos os jogadores no seu ápice. Vários titulares sofrem com desgaste de final de temporada e podem ser poupados em alguns treinos, amistosos e até na estreia na Copa do Mundo.

De acordo com o portal “TyC Sports”, a Argentina tem, ao todo, oito atletas que precisam de maior atenção do departamento médico. Camisa 10 e capitão, Messi sofreu uma “sobrecarga associada à fadiga muscular” na vitória do Inter Miami por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, no seu último jogo antes de se apresentar à seleção. Ele passará por avaliação em relação à participação nos amistosos preparatórios.

Já Dibu Martínez fraturou um dedo da mão na final da Europa League e segue com imobilização no local. Aliás, o goleiro é o que mais preocupa, apesar de ser uma fratura leve. Gonzalo Montiel também tem um olhar mais atento do DM, por ainda se recuperar de uma lesão muscular de grau 2.

Argentina tem outros cinco atletas com problemas físicos

Além do trio, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Cristian Romero, Julián Alvarez e Thiago Almada seguem em observação por conta de alguma lesão.

A Argentina estreia no dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City. Áustria e Jordânia completam o Grupo J no Mundial.

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