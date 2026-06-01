Estudo revela onde a Seleção Brasileira se sentirá mais em casa na Copa do Mundo

A seleção brasileira encontrará um ambiente acolhedor na Copa do Mundo. Com o torneio sediado principalmente nos Estados Unidos, os pentacampeões serão maioria na torcida local na maior parte do tempo, descobriu levantamento do Somos Fanáticos.

Com base em dados do MPI (Instituto de Políticas de Migração, em inglês), a respeito da presença de imigrantes nos estados-sede do torneio, o estudo revela que o Brasil terá ampla vantagem no número de torcedores nas partidas contra Marrocos e Escócia, na fase de grupos. E que, passando em primeiro lugar, terá um caminho em que quase sempre será maioria no local onde a partida acontecerá.

Nova Jersey: ampla maioria brasileira contra Marrocos

A estreia da Seleção está marcada para Nova Jersey, diante do Marrocos. No estado, vivem cerca de 53,6 mil imigrantes brasileiros, contra 6,6 mil marroquinos. Na prática, isso significa que a comunidade brasileira é mais de oito vezes maior do que a marroquina no estado que receberá o primeiro compromisso do Brasil na competição.

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Pensilvânia: Haiti leva vantagem no segundo jogo

O cenário mudará na segunda rodada, quando o Brasil enfrentará o Haiti na Pensilvânia. Segundo o levantamento, o estado reúne aproximadamente 19,2 mil haitianos, contra 17,4 mil brasileiros. É o único dos três jogos da fase de grupos em que a Seleção deverá encontrar uma comunidade adversária ligeiramente mais numerosa.

Flórida: Brasil terá enorme vantagem diante da Escócia

O terceiro compromisso da fase de grupos será na Flórida, contra a Escócia. Os dados apontam para uma situação extremamente favorável ao Brasil: o estado abriga cerca de 150,3 mil brasileiros, a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. O estudo não registrou uma comunidade escocesa relevante na Flórida entre os grupos nacionais analisados, o que sugere uma vantagem para a torcida brasileira nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

O caminho até a final passa por redutos brasileiros

Caso avance como líder do grupo e chegue à decisão, o Brasil atuaria nos seguintes estados: Texas (16 avos de final), Nova Jersey (oitavas de final), Flórida (quartas), Geórgia (semifinal) e mais uma vez em Nova Jersey, na grande final.

Somados, esses estados concentram aproximadamente 275 mil imigrantes brasileiros, formando um corredor de forte presença verde e amarela ao longo do mata-mata, cerca de 42% de toda a população oficial de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos.

Contra quais seleções o Brasil terá maior torcida local?

Considerando apenas os estados do possível caminho até a final (Pensilvânia, Texas, Flórida, Geórgia e Nova Jersey) e desconsiderando as torcidas dos Estados Unidos, do México e do Canadá, a comunidade brasileira supera a de praticamente todas as demais seleções classificadas para a Copa.

Na Flórida, a torcida brasileira será menor apenas do que a torcida da Colômbia, da Inglaterra e do Haiti. No Texas, a torcida brasileira é menos numerosa do que as torcidas da Colômbia, da Inglaterra, da Coreia do Sul e da Alemanha.

Na Geórgia, a população brasileira perde para a de Colômbia, Inglaterra e Coreia do Sul. Caso o Brasil chegue à decisão da Copa do Mundo, em Nova Jersey, apenas três seleções teriam maior torcida local: Colômbia, Equador e Coreia do Sul.

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