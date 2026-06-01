Palmeiras busca renovar contrato de Murilo durante a Copa do Mundo

O Palmeiras deu início às tratativas para renovar o contrato de Murilo e considera a permanência do zagueiro uma das prioridades para o segundo semestre. Titular absoluto e uma das principais lideranças do elenco de Abel Ferreira, o defensor de 29 anos tem vínculo até o fim de 2027, mas já negocia uma ampliação contratual. A informação é do portal “Nosso Palestra”.

Dessa forma, a diretoria pretende avançar nas negociações durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. O período de paralisação termina dois dias antes da abertura da próxima janela de transferências, marcada para 20 de julho.

Diante disso, segundo o portal “ge”,o Alviverde mantêm uma relação positiva com os representantes do atleta e existe um interesse mútuo em ampliar o vínculo por mais duas temporadas. Além da ampliação contratual, o novo acordo deve garantir uma valorização salarial ao jogador.

Com a renovação, o Palmeiras pretende estender o acordo até o fim de 2029. Internamente, o zagueiro ocupa papel de destaque como uma das principais lideranças do grupo. No último domingo (31), inclusive, ele usou a braçadeira de capitão na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Destaque com a camisa alviverde

Desde que chegou ao Verdão, Murilo disputou 229 partidas e marcou 23 gols. Nesse período, ele participou da conquista de oito títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Para a posição, Abel Ferreira também conta atualmente com Gustavo Gómez, Benedetti e Bruno Fuchs. Contratado recentemente junto ao Botafogo, Barboza só ficará à disposição após o encerramento da Copa do Mundo. Por fim, o clube contará com o retorno de Naves após o período de empréstimo. No entanto, a diretoria não planeja reintegrá-lo ao elenco e trabalha para negociar o defensor na próxima janela de transferências.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook