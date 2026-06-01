Período de férias do Flamengo será diferente para quinteto

Após a vitória do Flamengo sobre o Coritiba, no último sábado (30/5), no Maracanã, em jogo válido pelo Brasileirão, o elenco rubro-negro entrou de férias por cerca de 20 dias. Será para aproveitar a pausa para a Copa do Mundo, com os atletas retornando no dia 19 de junho para a intertemporada. No entanto, alguns jogadores não poderão aproveitar 100% deste período de descanso.

O zagueiro Léo Ortiz e o volante Jorginho, por exemplo, estão machucados. Dessa forma, utilizarão esse começo de férias para seguir no tratamento. O defensor, que saiu lesionado do jogo contra o Coritiba, sofreu uma lesão muscular, enquanto Jorginho fraturou o dedão do pé direito durante a derrota para o Palmeiras, no dia 23, também no Maracanã.

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Já Saúl Ñíguez revelou que fará uma preparação especial durante o descanso, já que ainda não se encontra 100%. Em janeiro, o espanhol realizou uma intervenção cirúrgica para tratar de dores crônicas no calcanhar esquerdo, mas ainda não está em plenas condições físicas. Assim, poderá retornar mais preparado para o restante da temporada.

Por fim, a dupla Samuel Lino e Pedro. Afinal, ambos constaram na pré-lista de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, o que significa que podem pintar a qualquer momento caso algum atacante do atual grupo se machuque. A tendência é que eles fiquem em uma espécie de sobreaviso para estarem aptos se houver alguma emergência, algo corriqueiro em época de Copa do Mundo.

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