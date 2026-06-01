Croácia x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Croácia e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira (2), no Stadion HNK Rijeka, em um amistoso que faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026. A poucos dias do início do torneio, o duelo servirá para ajustes finais e avaliações importantes antes da estreia no Mundial.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega a Croácia

A Croácia chega para este amistoso embalada por uma campanha bastante consistente nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Zlatko Dalic terminou na liderança do Grupo I, somando sete vitórias em oito partidas, com 26 gols marcados e apenas quatro sofridos. Nos compromissos mais recentes, os croatas venceram a Colômbia por 2 a 1, mas acabaram derrotados pelo Brasil por 3 a 1. Mesmo assim, a seleção mantém a confiança e busca utilizar o duelo contra a Bélgica para ajustar os últimos detalhes antes da estreia no Mundial.

Para a partida desta quarta-feira, Dalic ainda monitora a situação física de alguns jogadores. O zagueiro Josip Sutalo se recupera de lesão e não tem presença garantida entre os titulares. Já Josko Gvardiol voltou a ser convocado após um longo período afastado por conta de uma fratura na tíbia, mas pode começar no banco para evitar riscos. Principal referência técnica da equipe, Luka Modric deve liderar o time mais uma vez e segue como peça indispensável na preparação para sua quinta Copa do Mundo.

Como chega a Bélgica

A Bélgica também chega em bom momento para o amistoso. Os Diabos Vermelhos garantiram a liderança do Grupo J nas Eliminatórias e encerraram a campanha com uma goleada por 7 a 0 sobre Liechtenstein. Desde a chegada do técnico Rudi Garcia, no início de 2025, a equipe perdeu apenas uma vez e acumula resultados expressivos, como a vitória por 5 a 2 sobre os Estados Unidos. O empate por 1 a 1 diante do México, no entanto, mostrou que ainda existem ajustes a serem feitos.

Para o confronto desta quarta-feira, a principal dúvida está relacionada a Romelu Lukaku. O atacante se recupera de um problema no quadril e pode ser preservado para evitar qualquer agravamento antes da estreia na Copa do Mundo. Outro jogador que preocupa é o zagueiro Zeno Debast, que trata uma lesão e segue sob avaliação do departamento médico. Por outro lado, Kevin De Bruyne voltou a atuar recentemente após um período afastado por lesão muscular e deve ganhar minutos para recuperar ritmo de jogo. Já Leandro Trossard não estará disponível para a partida.

CROÁCIA X BÉLGICA

Amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026

Data e horário: terça-feira, 02/06/2026, às 13h (de Brasília).

Local: Stadion HNK Rijeka, em Rijeka, na Croácia.

CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Erlic (ou Gvardiol), Perisic; Kovacic, Modric, Baturina (ou P. Sucic); Vlasic, Kramaric, Matanovic (ou Budimir). Técnico: Zlatko Dalic.

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Mechele, De Winter, De Cuyper; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Saelemaekers (ou De Ketelaere); Lukebakio (ou Lukaku se recuperado). Técnico: Rudi Garcia.

Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia).

Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordež (Eslovênia).

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