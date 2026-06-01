Veja a programação da Seleção Brasileira após chegar nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira embarca na noite desta segunda-feira (01/6) para os Estados Unidos, onde concluirá a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A delegação deixa o Rio de Janeiro em voo programado para as 22h (de Brasília), no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, iniciando oficialmente a última etapa antes da estreia no torneio.

A chegada ao Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, está prevista para as 6h de terça-feira (02/6), também no horário de Brasília. Após o desembarque, jogadores e comissão técnica seguirão para Basking Ridge, cidade que servirá de base para a equipe durante o Mundial.

O grupo ficará hospedado no Hotel The Ridge, localizado a cerca de 18 quilômetros do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center, centro de treinamento do New York Red Bulls escolhido pela CBF ara receber a delegação. O complexo conta com oito campos oficiais e uma arena com capacidade para aproximadamente 350 pessoas, oferecendo a estrutura necessária para a preparação brasileira ao longo da competição.

Desembarcou, treinou

Já em solo norte-americano, a Seleção não terá muito tempo para descanso. Afinal, o primeiro treinamento comandado por Carlo Ancelotti está marcado para as 16h (de Brasília) desta terça-feira. A CBF informou que a programação dos dias seguintes será divulgada após a chegada da delegação aos Estados Unidos.

Dos 26 convocados para o Mundial, 23 embarcam com a delegação nesta segunda-feira. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, se juntarão ao grupo diretamente nos Estados Unidos. Os três atletas participaram da final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado (31/5), em Budapeste.

Aliás, antes do início da Copa do Mundo, a Seleção ainda fará um amistoso preparatório. Afinal, no sábado (06/6), o Brasil enfrenta o Egito, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Caminho da Seleção Brasileira rumo ao hexa

Assim, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil terá ainda Haiti e Escócia como adversários na primeira fase.

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