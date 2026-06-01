Espanha divulga a numeração para a Copa do Mundo; veja a lista

A Espanha revelou nesta segunda-feira (1) a numeração de seus jogadores na Copa do Mundo 2026. Grande nome da seleção ibérica, Lamine Yamal utilizará a camisa 19. Já a clássica 10 ficará a cargo de Dani Olmo, também do Barcelona. Já o meio-campista Rodri usará a 16.
De acordo com o jornal “Marca”, a Espanha utilizou pela primeira vez números em uma Copa do Mundo em 1962, no Chile. A numeração escolhida por Yamal foi bastante utilizada pelo ex-atacante Julio Salinas, que participou de três Mundiais pela Fúria.
A Espanha estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde, em Atlanta, no dia 15 de junho. Em seguida, encara a Arábia Saudita, no dia 21, na mesma cidade dos Estados Unidos. Por fim, encerra sua participação no Grupo H diante do Uruguai, no dia 27, contra o Uruguai, em Guadalajara, no México.
Na próxima quinta-feira (4), a Espanha enfrenta o Iraque, em amistoso preparatório para o Mundial. O duelo ocorrerá no Estádio Riazor, casa do La Coruña. Depois, enfrentará o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, no México.
Veja a numeração dos jogadores da Espanha na Copa
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- David Raya
- Marc Pubill
- Grimaldo
- Eric Garcia
- Marcos Llorente
- Mikel Merino
- Ferran
- Fabian Ruiz
- Gavi
- Dani Olmo
- Yeremy Pino
- Pedro Porro
- Joan García
- Laporte
- Baena
- Rodri
- Nico Williams
- Zubimendi
- Lamine Yamal
- Pedri
- Oyarzabal
- Cubarsi
- Unai Simón
- Cucurella
- Victor Muñoz
- Borja Iglesias
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