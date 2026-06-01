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Espanha divulga a numeração para a Copa do Mundo; veja a lista

Espanha divulga a numeração para a Copa do Mundo; veja a lista
Espanha divulga a numeração para a Copa do Mundo; veja a lista -

A Espanha revelou nesta segunda-feira (1) a numeração de seus jogadores na Copa do Mundo 2026. Grande nome da seleção ibérica, Lamine Yamal utilizará a camisa 19. Já a clássica 10 ficará a cargo de Dani Olmo, também do Barcelona. Já o meio-campista Rodri usará a 16.

De acordo com o jornal “Marca”, a Espanha utilizou pela primeira vez números em uma Copa do Mundo em 1962, no Chile. A numeração escolhida por Yamal foi bastante utilizada pelo ex-atacante Julio Salinas, que participou de três Mundiais pela Fúria.

A Espanha estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde, em Atlanta, no dia 15 de junho. Em seguida, encara a Arábia Saudita, no dia 21, na mesma cidade dos Estados Unidos. Por fim, encerra sua participação no Grupo H diante do Uruguai, no dia 27, contra o Uruguai, em Guadalajara, no México.

Na próxima quinta-feira (4), a Espanha enfrenta o Iraque, em amistoso preparatório para o Mundial. O duelo ocorrerá no Estádio Riazor, casa do La Coruña. Depois, enfrentará o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, no México.

Veja a numeração dos jogadores da Espanha na Copa

    1. David Raya
    2. Marc Pubill
    3. Grimaldo
    4. Eric Garcia
    5. Marcos Llorente
    6. Mikel Merino
    7. Ferran
    8. Fabian Ruiz
    9. Gavi
    10. Dani Olmo
    11. Yeremy Pino
    12. Pedro Porro
    13. Joan García
    14. Laporte
    15. Baena
    16. Rodri
    17. Nico Williams
    18. Zubimendi
    19. Lamine Yamal
    20. Pedri
    21. Oyarzabal
    22. Cubarsi
    23. Unai Simón
    24. Cucurella
    25. Victor Muñoz
    26. Borja Iglesias

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