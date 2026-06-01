Brasil terá uniforme amarelo na estreia da Copa e terá combinação diferente contra a Escócia

A Fifa definiu os uniformes que serão utilizados pela Seleção Brasileira durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vestirá seu tradicional uniforme amarelo na estreia contra o Marrocos, mas precisará adotar combinações diferentes nos compromissos seguintes do Grupo C.

O primeiro jogo do Brasil no Mundial acontece no dia 13 de junho. Para o confronto diante dos marroquinos, a Seleção entrará em campo com a clássica combinação de camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. O adversário atuará com seu tradicional uniforme vermelho. A escolha repete o visual utilizado pela equipe brasileira no amistoso contra o Panamá, disputado no último domingo, no Maracanã.

Na segunda rodada da fase de grupos, marcada para o dia 19 de junho, o Brasil deixará de lado a camisa amarela. Contra o Haiti, a Seleção atuará com seu uniforme reserva, composto por camisa azul, shorts azuis e meias pretas. O goleiro brasileiro também chamará atenção pelo uniforme escolhido para a partida, já que vestirá uma combinação na cor magenta. A definição segue os critérios estabelecidos pela Fifa para garantir contraste visual adequado entre as equipes dentro de campo.

Brasil terá combinação diferente contra a Escócia

Já na terceira e última rodada da fase de grupos, diante da Escócia, a Seleção precisará utilizar uma combinação pouco habitual. Embora mantenha a camisa amarela e as meias brancas, o Brasil será obrigado a trocar os tradicionais shorts azuis por calções brancos. A alteração foi determinada pela Fifa para evitar conflitos visuais com o uniforme escocês.

O caso é um exemplo das situações previstas no regulamento da competição, que permite a utilização de peças de diferentes uniformes para garantir maior contraste entre as equipes.

Aliás, a entidade máxima do futebol divulgou o esquema de cores para todos os confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo, que terá início em 11 de junho.

De acordo com o regulamento, a Fifa procura priorizar, sempre que possível, o uso dos uniformes principais das seleções. No entanto, a entidade tem autonomia para definir combinações diferentes quando entende que o contraste em campo pode acabar sendo prejudicado.

Além disso, o documento oficial também prevê situações em que as equipes precisam misturar elementos dos uniformes titular e reserva, exatamente como acontecerá com o Brasil diante da Escócia.

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