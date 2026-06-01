Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Dois dos maiores vencedores da Copa do Nordeste farão uma final inédita da competição em 2026. Fortaleza e Vitória disputam o título da Lampions League nesta terça-feira (2), às 21h (de Brasília), no Castelão. O Tricolor do Pici busca conquistar seu quarto título do torneio, enquanto o Rubro-Negro tenta levantar a quinta taça. A partida de volta vai ocorrer no próximo sábado (6), às 16h, no Barradão.

No retrospecto geral entre Fortaleza e Vitória, dentro da Copa do Nordeste, a vantagem é baiana. A equipe, afinal, venceu metade dos 10 jogos já realizados entre as duas equipes, contra três do Laion e dois empates.

Onde assistir

A decisão, aliás, terá a transmissão da SBT e SportyNET.

Como chega o Fortaleza

O clube cearense chega à decisão após eliminar o Sport na semifinal. A equipe perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, no Castelão, mas reagiu fora de casa e venceu por 2 a 0, na Ilha do Retiro, garantindo vaga na final. Fora isso, o Tricolor do Pici tem um ano sólido, apesar da oscilação nos últimos jogos. Afinal, são três jogos em cinco jogos, mas já mostrou que pode surpreender dentro de campo.

O técnico Thiago Carpini, entretanto, chega para primeira decisão com três baixas. O zagueiro Tomás Cardona, após realizar cirurgia no joelho esquerdo e o meio-campista Matheus Rossetto, por edema na panturrilha esquerda, estão fora de combate. Além deles, o atacante Miritello foi expulso contra os pernambucanos também não enfrenta o Vitória. Desta maneira, Pierre segue mantido no meio-campo do Fortaleza, e Pochettino volta a ser titular ao se recuperar de desconforto no posterior da coxa esquerda; Vitinho foi deslocado ao ataque.

Como chega o Vitória

O time baiano chega embalado por duas vitórias sobre o ABC. No jogo de ida, venceu por 6 a 2 no Barradão. Depois, voltou a superar a equipe potiguar na Arena das Dunas, desta vez por 4 a 3. Além disso, o time vem com bom desempenho em campo. Nas últimas 10 partidas, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Neste meio, a equipe acumula uma classificação na Copa do Brasil sobre o Flamengo. No Brasileirão, ocupa a 13ª posição, com 22 pontos.

Dentro de campo, o técnico Jair Ventura tem jogadores importantes no departamento médico e pode ser obrigado a fazer até três mudanças no time titular. Nathan Mendes está fora da partida por lesão, e Edenílson deve assumir a vaga. Além disso, Ramon e Baralhas são dúvidas por pouca minutagem no ano e um problema físico contra o Santos, respectivamente. Caso os dois jogadores não possam entrar em campo, Jamerson e Caíque Gonçalves são as principais opções no elenco. Por fim, Lucas Arcanjo volta ao gol do Leão.

Mateus Silva, Ricceli, Camutanga, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Anderson Pato, portanto, continuam em recuperação de lesão e estão fora da decisão desta terça.

FORTALEZA x VITÓRIA

Copa do Nordeste – Final (1° jogo)

Data-Hora: 2/6/2026 (terça-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Mucuri; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon [Jamerson]; Gabriel Baralhas [Caíque Gonçalves], Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Gomes Marques (PB)e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

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