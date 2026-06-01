São Paulo inicia retirada do gramado do Morumbis durante pausa para a Copa

O São Paulo aproveitou a pausa do calendário para a Copa do Mundo e iniciou uma série de intervenções no Morumbis e no CT da Barra Funda. Assim, o clube começou a remover o gramado do estádio com o objetivo de reaproveitá-lo no centro de treinamento, enquanto também prepara o local para receber os quatro shows do cantor Harry Styles programados para julho. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o local permanecerá sem gramado durante as próximas semanas, apenas com a camada de terra. A diretoria decidiu não instalar imediatamente o novo gramado porque os shows do artista britânico acontecerão em um intervalo de apenas sete dias. Diante disso, qualquer gramado colocado agora precisaria passar por uma nova substituição após os eventos.

Além disso, o São Paulo realiza melhorias no sistema de drenagem e na irrigação do estádio. O clube prepara o novo gramado desde outubro em uma fazenda localizada em Tremembé, responsável pelo cultivo da superfície que será instalada no Morumbis.

Próximas etapas

Como Harry Styles fará sua última apresentação no dia 24 de julho, o Tricolor não poderá receber o Athletico-PR no Morumbis em partida previamente marcada para o dia 22. Da mesma forma, o clube ainda não sabe se conseguirá liberar o estádio a tempo do clássico contra o Santos, marcado para o dia 29.

Paralelamente, a diretoria conduz obras no CT da Barra Funda para receber o gramado retirado do estádio. O objetivo é oferecer aos jogadores condições semelhantes de treino e jogo, padronizando os campos utilizados pelo elenco principal.

Atualmente, o CT possui três campos, sendo que o principal já conta com o mesmo tipo de gramado instalado no estádio. Com a reforma, o clube pretende ampliar essa padronização para melhorar a adaptação dos atletas durante as atividades diárias.

Em 2024, o São Paulo contratou a empresa World Sports para realizar a troca completa do gramado do estádio. Desde então, o Morumbis utiliza a tecnologia Ready to Play, que permite a utilização imediata do campo após a instalação. Nesse modelo, a empresa cultiva o gramado em fazendas especializadas e o transporta em placas para o estádio, onde os profissionais o instalam como se fossem tapetes.



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