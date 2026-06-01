Seleção viaja em avião bilionário e com serviço de bordo luxuoso; veja fotos

A Seleção Brasileira está prestes a embarcar para a Copa do Mundo. Para ter maior conforto, a delegação terá uma avião luxuoso avaliado em R$ 1 bilhão durante o trajeto. O embarque será nesta segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília), em voo fretado do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, direto para Newark, em Nova Jersey. A previsão de chegada é às 7h (de Brasília) desta terça-feira (2).

O modelo do avião escolhido é um Boeing 767-300 VIP. O transporte, aliás, possui 96 lugares, todos assentos-cama, como forma de priorizar o descanso dos jogadores na viagem de 10 horas até os Estados Unidos. A aeronave é, aliás, a mesma que levou Palmeiras, Flamengo e Fluminense para o Mundial de Clubes.

O avião, aliás, pertence à companhia sul-africana Aeronexus, mas recebeu a identidade visual da Azul, patrocinadora oficial da seleção brasileira.

Um detalhe curioso é que o Boeing que levará o Brasil até Nova Jersey não será mais usado na Copa. Todos os trechos internos, de deslocamentos entre as cidades que recebem jogos, serão de empresas dos Estados Unidos. Além disso, a viagem de volta será em um Airbus tradicional da Azul.

Serviços do avião

– Máscara de dormir (tapa-olhos)

– Meias térmicas

– Protetor auricular (tampões de ouvido)

– Escova de dentes

– Creme dental

– Creme hidratante para as mãos – Rituals

– Protetor labial – Rituals

– Escova/Pente de cabelo

– Lenços de papel

Caminho da Seleção Brasileira

A Seleção estreia na Copa no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey (portanto, sem viagem aérea). Seis dias depois, vai à Filadélfia encarar o Haiti, para, no dia 23, fechar a fase de grupos contra a Escócia em Miami. Antes disso, o Brasil faz um último amistoso já em solo norte-americano, pois enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland.







