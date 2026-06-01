Florentino Pérez promete reforços e intensifica campanha eleitoral no Real Madrid

A poucos dias das eleições marcadas para o próximo domingo, Florentino Pérez elevou o tom da campanha durante um encontro com sócios e torcedores em Puebla de Montalbán, na região de Toledo. O presidente do Real Madrid aproveitou a ocasião para prometer reforços para a próxima temporada, defender sua gestão e rebater críticas da oposição.

LEIA MAIS: Iniesta inicia carreira como treinador nos Emirados Árabes Unidos

Ao falar sobre o planejamento esportivo, nesta segunda-feira (1º), Florentino garantiu que o clube já trabalha para fortalecer o elenco. Deele, novos jogadores chegarão para se juntar a um grupo que considera um dos mais fortes do futebol mundial.

“Sabemos exatamente quais posições precisam ser reforçadas e os novos atletas estarão conosco na próxima temporada. Temos um elenco que qualquer grande clube gostaria de ter, mas continuaremos trazendo jogadores de alto nível”, afirmou.

O dirigente também destacou os resultados alcançados durante sua passagem pela presidência. Dessa maneira, ele lembrou os títulos conquistados pelo clube sob sua gestão e ressaltou a estabilidade financeira do Real Madrid, apontando a instituição como uma das mais valiosas e reconhecidas do esporte mundial.

Florentino dedicou boa parte do discurso aos adversários na disputa eleitoral. Florentino criticou a candidatura de Enrique Riquelme e associou seus apoiadores a um período conturbado da história recente do clube.

“Eles prejudicaram a imagem do Real Madrid e sempre encontrarão resistência da minha parte”, declarou.

Além disso, outro tema abordado foi a possibilidade de o clube ser transformado em uma entidade privada, hipótese que o presidente rejeitou de forma enfática. De acordo com ele, rumores sobre esse assunto estariam sendo usados para gerar preocupação entre os associados.

“Enquanto eu estiver na presidência, o Real Madrid continuará pertencendo aos seus sócios”, garantiu.

Florentino Pérez volta a comentar sobre histórica polêmica de arbitragem

Florentino também comentou o caso Negreira e reforçou que seguirá cobrando esclarecimentos sobre o assunto.

“Não vou desistir até que todas as responsabilidades sejam apuradas em um caso que deixou uma marca profunda no futebol espanhol”, afirmou.

Por fim, o presidente pediu o apoio dos sócios na eleição e reafirmou seu compromisso de manter o Real Madrid entre os principais clubes do mundo.

“Os melhores jogadores continuarão vestindo esta camisa. O Real Madrid exige planejamento, trabalho e ambição. Nada aqui acontece por acaso”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.