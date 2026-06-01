ASSINE JÁ!
Jogada10

Coreia do Sul corta jogador da Copa do Mundo após lesão em amistoso

Coreia do Sul corta jogador da Copa do Mundo após lesão em amistoso
Coreia do Sul corta jogador da Copa do Mundo após lesão em amistoso -

A Coreia do Sul cortou o zagueiro Cho Yu-min da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O defensor sofreu uma lesão no amistoso contra Trinidad e Tobago, no último sábado. Assim, Jo Wi-Je foi chamado em seu lugar.

LEIA MAIS: Craque da Coreia do Sul brinca com seca de gols: “Estou guardando para a Copa do Mundo”

Cho Yu-min começou o jogo como titular e se lesionou no início do segundo tempo. O jogador passou por exames médicos que confirmaram uma ruptura da fáscia plantar. Dessa maneira, ele não terá tempo de se recuperar para a competição.

De acordo com a federação coreana, o prazo de recuperação é de oito semanas. Por conta do longo prazo para voltar aos campos, o zagueiro do Sharjah FC, dos Emirados Árabes, deu lugar ao defensor do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul.

Por outro lado, Bae Jun-ho, que lesionou o tornozelo no amistoso diante de Trinidad e Tobago, não preocupa para a disputa da Copa do Mundo. Assim, permanecerá com o grupo de jogadores.

Na próxima quarta-feira (3), a seleção asiática fará seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, diante de El Salvador. O primeiro jogo na competição será no dia 11 de junho, às 23h (de Brasília), diante da República Tcheca. México e África do Sul completam o Grupo A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas