Coreia do Sul corta jogador da Copa do Mundo após lesão em amistoso

A Coreia do Sul cortou o zagueiro Cho Yu-min da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O defensor sofreu uma lesão no amistoso contra Trinidad e Tobago, no último sábado. Assim, Jo Wi-Je foi chamado em seu lugar.

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Cho Yu-min começou o jogo como titular e se lesionou no início do segundo tempo. O jogador passou por exames médicos que confirmaram uma ruptura da fáscia plantar. Dessa maneira, ele não terá tempo de se recuperar para a competição.

De acordo com a federação coreana, o prazo de recuperação é de oito semanas. Por conta do longo prazo para voltar aos campos, o zagueiro do Sharjah FC, dos Emirados Árabes, deu lugar ao defensor do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul.

Por outro lado, Bae Jun-ho, que lesionou o tornozelo no amistoso diante de Trinidad e Tobago, não preocupa para a disputa da Copa do Mundo. Assim, permanecerá com o grupo de jogadores.

Na próxima quarta-feira (3), a seleção asiática fará seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, diante de El Salvador. O primeiro jogo na competição será no dia 11 de junho, às 23h (de Brasília), diante da República Tcheca. México e África do Sul completam o Grupo A.

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