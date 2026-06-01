Grêmio anuncia saída do vice-presidente de futebol

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (1/6), a saída do vice-presidente de futebol Antônio Dutra Júnior. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, o dirigente solicitou desligamento do cargo sob alegação de razões pessoais e profissionais. Assim, o atual diretor Rafael Lima assumirá o cargo.

“O clube agradece a dedicação e o trabalho realizado na retomada da hegemonia no Campeonato Gaúcho e na construção e condução do projeto de reformulação do Departamento de Futebol, ação muito relevante no atual momento vivido pelo Grêmio”, diz parte do comunicado.

Dutra integrou o departamento de futebol junto do então diretor Rafael Lima (agora vice-presidente), do executivo Paulo Pelaipe e do coordenador técnico Luiz Felipe Scolari.

Dutra se manifestou por meio das redes sociais. Em comunicado, o Dutra disse que os últimos seis meses foram de reformulação no clube.

“Uma mudança extremamente necessária para o momento do clube. Neste período, estivemos todos os dias no Centro de Treinamento e participamos de todos as viagens e compromissos do Futebol. Mesmo com oscilações e resultados que ainda não atingiram os níveis esperados, recuperamos a hegemonia do estado dentro de campo, com o título de Campeão Gaúcho na casa do adversário e seguimos adiante na disputa das copas em busca de uma melhor posição no Brasileiro”, disse.

“Tamanha dedicação cobra um preço alto no plano profissional e pessoal e este momento de parada do futebol é um momento propício para fazermos uma transição que já estava programada em nosso projeto”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.