Barcelona concentra esforços na contratação de um novo camisa 9

O Barcelona confirmou oficialmente a contratação de Anthony Gordon na última sexta-feira (29), e já tem uma nova prioridade no mercado: a busca por um centroavante. De acordo com informações da imprensa espanhola, o técnico Hansi Flick acompanha de perto as movimentações do clube e considera essencial encontrar um substituto para Robert Lewandowski.

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Mesmo aos 36 anos, o atacante polonês encerrou sua passagem pelo Barça deixando números expressivos, com média de cerca de 30 gols por temporada ao longo de quatro anos. Por isso, a diretoria entende que a reposição precisa estar à altura da importância que o jogador teve para a equipe.

Com a chegada de Gordon, que além de participar da pressão ofensiva também contribui no setor de ataque, Flick acredita que o próximo passo é garantir um jogador capaz de assumir a responsabilidade pelos gols. Nesse cenário, o principal alvo do Barcelona é Julián Álvarez.

O clube catalão já apresentou uma proposta de 100 milhões de euros (R$ 586 milhões) ao Atlético de Madrid pelo atacante argentino. Porém, até o momento não recebeu uma resposta positiva. Apesar da resistência dos madrilenhos, o Barça mantém o otimismo e aposta no desejo do próprio jogador, que teria interesse em atuar na equipe blaugrana.

Tanto Flick quanto Deco enxergam Julián Álvarez como o nome ideal para liderar o ataque e preencher a lacuna deixada por Lewandowski. Internamente, há a convicção de que o argentino pode elevar ainda mais o nível ofensivo da equipe.

Barcelona não será muito agressivo no mercado

Somente após definir a contratação de um novo camisa 9, o Barcelona deverá avançar por outros reforços. A diretoria entende que novas chegadas dependerão também da saída de alguns jogadores do elenco para abrir espaço na folha salarial e no grupo. Bernardo Silva, é um nome que pode reforçar o clube nesta janela de transferências.

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