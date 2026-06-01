Brasil deixa sede da CBF e inicia viagem para os Estados Unidos rumo à Copa

A Seleção Brasileira iniciou oficialmente sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026. Na noite desta segunda-feira (01/6), o ônibus do Brasil deixou a sede da CBF, na Barra da Tijuca, com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, de onde o grupo embarca para os Estados Unidos.

O deslocamento contou com escolta policial. Viaturas acompanharam o ônibus e abriram caminho pelas vias do Rio de Janeiro para garantir uma chegada mais rápida da delegação ao aeroporto.

A viagem para os Estados Unidos está programada para as 22h (de Brasília) e marca o início da última etapa de preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.

A previsão é que a Seleção desembarque às 6h de terça-feira (02/6), no horário de Brasília, no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey. Após a chegada, jogadores e membros da comissão técnica seguirão para Basking Ridge, cidade que servirá como base brasileira durante a competição. O local foi escolhido pela CBF para concentrar os treinamentos e a preparação da equipe ao longo das próximas semanas.

Aliás, dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, 23 embarcam com a delegação nesta segunda-feira. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, se juntarão ao grupo diretamente nos Estados Unidos.

O trio esteve envolvido na final da Liga dos Campeões da Europa, disputada no último sábado (31). Marquinhos conquistou o título pelo Paris Saint-Germain, enquanto Gabriel Magalhães e Martinelli defenderam o Arsenal na decisão.

Brasil terá último teste antes da estreia

Contudo, antes de iniciar sua caminhada na Copa do Mundo, o Brasil ainda terá um compromisso preparatório. Afinal, no próximo sábado (06/6), a equipe enfrenta o Egito, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland. O amistoso será a última oportunidade para Carlo Ancelotti realizar ajustes e observar a equipe em situação de jogo antes da estreia no torneio.