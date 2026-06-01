Seleção visita museu da CBF antes do embarque e busca inspiração nos cinco títulos mundiais

Antes de embarcar para os Estados Unidos e iniciar a reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira fez uma parada simbólica na sede da CBF. Nesta segunda-feira (01/6), os jogadores visitaram o museu da entidade, onde estão expostos os cinco troféus conquistados pelo Brasil em Mundiais.

A atividade teve como objetivo aproximar o elenco da história da Seleção e reforçar a busca pelo tão sonhado hexa. Em vídeo divulgado pela CBF, os atletas aparecem observando as taças e outros itens históricos que marcaram a trajetória da equipe ao longo das Copas do Mundo.

Durante a visita, alguns jogadores conversaram sobre os momentos retratados na exposição, enquanto outros aproveitaram para registrar a experiência com fotos e vídeos. O clima foi de admiração diante de uma das coleções mais importantes do futebol mundial.

Homenagem aos convocados da Seleção

A delegação chegou à sede da CBF por volta das 18h. Além da passagem pelo museu, os jogadores participaram de uma sessão de fotos no auditório da entidade.

Outro detalhe chamou atenção no local. Afinal, a fachada da sede foi personalizada especialmente para a Copa do Mundo e recebeu os nomes dos 26 atletas convocados por Carlo Ancelotti para representar o Brasil no torneio.

Após os compromissos na sede da CBF, a delegação segue para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A saída está prevista para as 20h, enquanto o voo para os Estados Unidos tem decolagem programada para as 22h.

O destino será Newark, em Nova Jersey, cidade que servirá como base da Seleção Brasileira nos primeiros dias de preparação para a Copa do Mundo. Assim, já em solo norte-americano, Carlo Ancelotti iniciará os trabalhos finais antes da estreia no Mundial.

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