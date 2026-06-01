O goleiro Guillermo Ochoa, de 40 anos, publicou uma emocionante nas redes sociais o ser convocado para a sua sexta Copa do Mundo pela seleção do México. Ele, aliásm é o terceiro jogador que terá a chance de quebrar o recorde de partidas disputadas em Copas do Mundo, ao lado do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo.

“Hoje não penso nos anos. Penso no caminho. No menino que sonhava em vestir essa camisa. Nas pessoas que tornaram esse sonho possível. Em cada treino, em cada sacrifício, em cada queda e em cada vez que foi preciso levantar para seguir em frente”, disse antes de complementar.

“Porque por trás de uma chamada há muito mais do que uma lista. Há uma vida inteira de esforço, aprendizado e amor por essas cores”, escreveu o experiente goleiro.

Antes de estrear no torneio no Estádio Azteca, na Cidade do México, em 11 de junho, contra a África do Sul, El Tri fará um último amistoso contra a Sérvia, em 4 de junho.

Confira o texto de Ochoa:

Hoje não penso nos anos. Penso no caminho.

No menino que sonhava em vestir essa camisa.

Nas pessoas que tornaram esse sonho possível.

Em cada treino, em cada sacrifício, em cada queda e em cada vez que foi preciso levantar para seguir em frente.

Porque por trás de uma chamada há muito mais do que uma lista.

Há uma vida inteira de esforço, aprendizado e amor por essas cores.

Hoje, olho para este momento com uma enorme gratidão.

Por tudo o que vivemos.

Por tudo o que o futebol me deu.

E pela oportunidade de continuar representando o México depois de tantos anos.

Se esse caminho me ensinou algo, é que os sonhos não se realizam uma vez. Temos que lutar por eles todos os dias.

E hoje, esse mesmo menino ainda sente a mesma emoção ao vestir essa camisa.

De coração cheio.

Com orgulho.

Com gratidão.

Pelo México… Sempre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.