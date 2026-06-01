Gana divulga lista de convocados para Copa do Mundo

A seleção de Gana divulgou a lista de 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. A seleção, dirigida pelo português Carlos Queiroz, está no Grupo L, com Croácia, Inglaterra e Panamá. O primeiro jogo no Mundial será no dia 17 de junho, contra o Panamá, às 20h (de Brasília), em Toronto.
Contratado pelo Manchester City em janeiro, o atacante Antoine Semenyo é uma das esperanças de gols com a ausência de Mohammed Kudus, do Tottenham, que está lesionado. Acusado de estupro na Inglaterra, Thomas Partey, hoje no Villarreal, foi confirmado na lista.
Os goleiros Solomon Agbasi (Hearts of Oak) e Paul Reverson (Ajax) estão fora em comparação com a lista inicial. Lesionado, zagueiro Alexander Djiku (Spartak Moscou) foi também saiu da lista e deu lugar a Derrick Luckassen (Pafos).
A Copa do Mundo 2026 estreia no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O mata-mata começará no dia 28 de junho, e a final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife.
Convocados da seleção de Gana
Goleiros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick)
Defensores: Baba Abdul Rahman (Paok), Gideoh Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice) e Derrick Luckassen (Pafos);
Meio-campistas: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City);
Atacantes: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester City).
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