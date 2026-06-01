CBF afasta árbitro e equipe do VAR após polêmicas em Palmeiras e Chapecoense

A CBF decidiu afastar o árbitro Felipe Fernandes de Lima e toda a equipe responsável pelo VAR na partida entre Palmeiras e Chapecoense, disputada no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A medida ocorreu após a comissão de arbitragem avaliar os lances mais polêmicos do confronto vencido pelo Verdão por 1 a 0.

De acordo com a análise interna da entidade, houve falhas de procedimento em duas revisões realizadas durante o jogo. Por conta disso, os profissionais foram retirados das próximas escalas e passarão por um período de treinamentos antes de voltarem a atuar em competições nacionais.

As polêmicas da partida

O primeiro lance analisado pela comissão envolveu a anulação de um gol da Chapecoense. Segundo a avaliação da CBF, a revisão acabou sendo equivocada porque o contato identificado pela arbitragem não teve influência direta na jogada da bola.

Internamente, a entidade entende que a decisão de revisar o lance ocorreu em um ambiente de pressão, situação considerada inadequada para a utilização do protocolo do VAR. A interpretação da comissão é que o gol deveria ter sido validado.

Outro ponto que motivou o afastamento da equipe de arbitragem foi o lance que resultou em pênalti para a Chapecoense. Na visão da comissão, as imagens disponíveis não apresentavam elementos conclusivos para determinar que a infração ocorreu dentro da área. Dessa forma, a entidade considerou inadequada a intervenção do VAR para recomendar a revisão da jogada.

Palmeiras na bronca

Aliás, horas antes da divulgação da decisão da CBF, o Palmeiras se manifestou oficialmente sobre a arbitragem da partida. Em nota, o clube contestou as análises que circularam após o jogo e defendeu as decisões relacionadas aos dois lances mais debatidos do confronto.

No caso do gol anulado da Chapecoense, o Verdão argumentou que houve um empurrão sobre o zagueiro Murilo durante a jogada. Além disso, em relação ao pênalti marcado para a equipe catarinense, o clube sustentou que não existia imagem conclusiva capaz de comprovar o local exato da infração.

Além das questões técnicas, o Palmeiras também direcionou críticas ao debate público sobre a arbitragem. Na publicação, o clube afirmou que determinadas “narrativas falsas” estariam sendo disseminadas por “influenciadores e pseudojornalistas” em busca de “audiência e engajamento” ao comentar decisões envolvendo a equipe.

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