Inglaterra viaja para os EUA e usa inteligência olímpica na preparação

A seleção da Inglaterra desembarcou em Miami nesta segunda-feira (1º) para iniciar um período estratégico de dez dias de treinamentos focados na Copa do Mundo de 2026. O treinador alemão Thomas Tuchel comanda a delegação britânica, que deixou a cidade de Birmingham com 21 atletas no elenco profissional. A comissão técnica escolheu o estado da Flórida justamente para expor o grupo ao forte calor e à umidade da região. A princípio, o primeiro teste prático em solo americano acontecerá no próximo sábado (6), em um amistoso programado contra a Nova Zelândia, na cidade de Tampa.

De fato, essa viagem antecipada reflete uma grande preocupação da Federação Inglesa com o desgaste físico dos jogadores no torneio mundial. Além das temperaturas elevadas nos Estados Unidos, a comissão técnica monitora de perto os efeitos da altitude na Cidade do México, que figura como uma das principais sedes do campeonato. Portanto, para minimizar esses impactos climáticos, a comissão técnica fechou uma parceria com a Associação Olímpica Britânica (Equipe GB) e com cientistas internacionais para desenvolver táticas eficientes de resfriamento corporal.

Tuchel detalha controle de treinos da Inglaterra

O comandante inglês concedeu entrevista à emissora Sky Sports e detalhou os bastidores do planejamento científico estabelecido para o elenco europeu. Tuchel explicou que os profissionais controlam rigorosamente o tempo de exposição dos atletas aos raios solares durante as atividades no gramado. Da mesma forma, o treinador ressaltou que a comissão técnica possui dados individuais sobre a reação de cada jogador ao estresse térmico, evitando sobreargas musculares antes da estreia oficial:

“Não estamos acostumados com esse calor e umidade, e nem mesmo com a altitude, se jogarmos no México. Haverá muitos desafios nesta Copa do Mundo. Conhecemos a reação individual dos jogadores ao calor e temos estratégias de resfriamento em vigor. Contamos com a ajuda da Equipe GB (olímpica) e de especialistas de todo o mundo para encontrar soluções que ajudem os jogadores a se adaptarem.”

Enquanto o grupo trabalha em Miami, o treinador aguarda a chegada de peças fundamentais para fechar o elenco dos Three Lions. Os atacantes Bukayo Saka e Noni Madueke, o volante Declan Rice e o meio-campista Eberechi Eze ganharam alguns dias extras de descanso após o vice-campeonato da Champions League com o Arsenal, no último sábado (30). O goleiro Dean Henderson, que faturou o título da Conference League vestindo a camisa do Crystal Palace, também se juntará aos companheiros na sequência da intertemporada.

Chaveamento e esquema rigoroso de segurança marcam a estreia

A saber, a Inglaterra busca quebrar um longo jejum e conquistar o bicampeonato mundial exatamente 60 anos após a sua primeira e única taça, vencida na temporada de 1966. O retrospecto recente alimenta o otimismo das arquibancadas, visto que os britânicos alcançaram o segundo lugar nas duas últimas edições da Eurocopa. Desse modo, o elenco chega cercado de grandes expectativas por parte da imprensa local para liderar o Grupo L, que conta ainda com as seleções de Gana e do Panamá.

Por fim, a estreia oficial da equipe de Thomas Tuchel acontecerá no dia 17 de junho (17), em um confronto pesado diante da Croácia, no gramado do AT&T Stadium, na cidade de Arlington. Além dos desafios esportivos dentro das quatro linhas, a organização do torneio preparou uma operação tecnológica complexa nos bastidores. Os estádios norte-americanos contarão com sistemas avançados de segurança eletrônica, incluindo bloqueadores de sinal para impedir a invasão de drones e snipers de monitoramento nas áreas externas das arenas.

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