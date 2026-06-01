Atlético fecha com Léo Duarte para o lugar de Alonso

O Atlético movimentou os bastidores do mercado da bola nesta segunda-feira (1º) ao fechar a contratação do zagueiro Léo Duarte. O defensor de 29 anos defendia as cores do Istanbul Başakşehir, da Turquia, onde atuou nas últimas seis temporadas. A diretoria do clube mineiro costurou um acordo de longo prazo e firmará um vínculo contratual válido por três anos e meio com o novo reforço.

O jogador ainda não desembarcou em Belo Horizonte e o Galo prefere segurar o anúncio oficial por questões burocráticas. Afinal, a concretização do negócio depende do resultado dos exames médicos admissionais, programados para acontecer em meados de junho. Contudo, a diretoria alvinegra já considera o acerto garantido, visto que o atleta chega livre após o encerramento do seu vínculo com os turcos no último domingo (31).

Galo supera concorrência do São Paulo e garante reposição ideal

De acordo com informações recentes, a cúpula do Atlético precisou agir com rapidez para superar a concorrência direta no futebol brasileiro. O São Paulo monitorava de perto a situação do zagueiro, que inclusive ostentava uma recomendação altamente positiva do treinador Nuri Sahin. Além disso, a oportunidade de mercado chamou a atenção dos mineiros pelo fato de o atleta chegar sem custos de transferência, exigindo apenas o acerto de salários e luvas.

A diretoria atleticana buscou Léo Duarte no exterior com o objetivo claro de suprir uma lacuna aberta no esquema tático da equipe. O paraguaio Junior Alonso acertou sua transferência para uma equipe dos Estados Unidos e deixará o elenco nos próximos dias. Portanto, a chegada do ex-flamenguista soluciona o plano do clube de encontrar uma reposição de bom nível técnico antes mesmo da abertura oficial da janela de transferências do segundo semestre.

Atleta acumula bagagem europeia e títulos importantes na carreira

Natural da cidade de Mococa, no interior de São Paulo, Léo Duarte iniciou sua trajetória esportiva nas categorias de base do Desportivo Brasil. Na sequência, o zagueiro migrou para o Flamengo, clube que o revelou profissionalmente na temporada de 2016. Ele permaneceu no elenco carioca até o ano de 2019 e participou ativamente da campanha histórica sob o comando de Jorge Jesus, que faturou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores daquele ano.

Mesmo sem atingir o status de titular absoluto na equipe carioca, o defensor chamou a atenção do mercado europeu por sua consistência. Consequentemente, o atleta construiu uma história sólida no futebol da Turquia, onde assumiu o posto de titular incontestável do Istanbul Başakşehir. Durante sua passagem de seis anos pela Europa, o brasileiro disputou um total de 205 partidas oficiais, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências para os companheiros.

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