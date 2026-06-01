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Luis Díaz brilha, e Colômbia vence Costa Rica em amistoso antes da Copa

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Gustavo Puerta of Colombia heads the ball during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Gustavo Puerta of Colombia heads the ball during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) -

Com brilho de Luis Díaz, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 nesta segunda-feira (1°), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que se inicia na próxima semana. O craque deu assistência para Davinson Sánchez abrir o placar e, cinco minutos depois, marcou o segundo gol colombiano no Estádio El Campin, em Bogotá. Na reta final, Luis Suárez fechou a conta. Andrey Soto fez o único para os costarriquenhos.

Dentre os representantes dos times brasileiros, Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco, começaram como titulares. Jhon Arias, do Palmeiras, e Juan Portilla, do Athletico-PR, entraram no segundo tempo.

Aliás, o segundo gol da Colômbia teve a participação da dupla de Flamengo e Vasco. Andrés Gómez roubou a bola e iniciou a jogada, enquanto Carrascal deu uma assistência “sem intenção” para Luis Diaz.

Além disso, outros jogadores com passagem pelo futebol brasileiro também estiveram em ação. O ex-Palmeiras Richard Ríos e Yerry Mina, o ex-Bahia Santi Arias e o ex-São Paulo James Rodríguez.

Grupo de Colômbia

A seleção colombiana está no Grupo K, com Uzbequistão, Portugal e RD Congo. Mas, antes disso, a Colômbia ainda enfrenta a Jordânia, estreante em Mundiais, no próximo domingo (7), em amistoso já nos Estados Unidos.

Do outro lado, os costarriquenhos não conseguiram se classificar para Copa. A equipe ficou na 3ª colocação do Grupo C durante as Eliminatórias da CONCACAF. A Costa Rica, aliás, fará um amistoso diante da Inglaterra, na quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), em Orlando.

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