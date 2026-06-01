Luis Díaz brilha, e Colômbia vence Costa Rica em amistoso antes da Copa

Com brilho de Luis Díaz, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 nesta segunda-feira (1°), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que se inicia na próxima semana. O craque deu assistência para Davinson Sánchez abrir o placar e, cinco minutos depois, marcou o segundo gol colombiano no Estádio El Campin, em Bogotá. Na reta final, Luis Suárez fechou a conta. Andrey Soto fez o único para os costarriquenhos.

Dentre os representantes dos times brasileiros, Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco, começaram como titulares. Jhon Arias, do Palmeiras, e Juan Portilla, do Athletico-PR, entraram no segundo tempo.

Aliás, o segundo gol da Colômbia teve a participação da dupla de Flamengo e Vasco. Andrés Gómez roubou a bola e iniciou a jogada, enquanto Carrascal deu uma assistência “sem intenção” para Luis Diaz.

Além disso, outros jogadores com passagem pelo futebol brasileiro também estiveram em ação. O ex-Palmeiras Richard Ríos e Yerry Mina, o ex-Bahia Santi Arias e o ex-São Paulo James Rodríguez.

Grupo de Colômbia

A seleção colombiana está no Grupo K, com Uzbequistão, Portugal e RD Congo. Mas, antes disso, a Colômbia ainda enfrenta a Jordânia, estreante em Mundiais, no próximo domingo (7), em amistoso já nos Estados Unidos.

Do outro lado, os costarriquenhos não conseguiram se classificar para Copa. A equipe ficou na 3ª colocação do Grupo C durante as Eliminatórias da CONCACAF. A Costa Rica, aliás, fará um amistoso diante da Inglaterra, na quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), em Orlando.

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