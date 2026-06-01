Partiu, EUA! Seleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo

Com emoção e grande expectativa, a Seleção Brasileira já está no ar rumo aos Estados Unidos, onde será a Copa do Mundo de 2026. O embarque aconteceu, nesta segunda-feira (1/6), em voo fretado do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, direto para Newark, em Nova Jersey. A previsão de chegada é às 7h (de Brasília) desta terça-feira (2) no Aeroporto de Newark, em Nova Jersey.

Antes do embarque, o avião com os jogadores da Seleção Brasileira ganhou “batismo” do Corpo de Bombeiros. Antesdisso, os jogadores fizeram uma fila e posaram para a tradicional foto. Além deles, os funcionários do aeroporto também tiraram fotos à frente do avião.

Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Gabriel Martinelli (Arsenal) foram os únicos que não estavam com o grupo. Os três, afinal, foram a campo na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado (30), na Hungria. Eles vão apresentam nos Estados Unidos.

Após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, nesse domingo (31), os jogadores se reapresentaram às 16h desta segunda no Hotel Hilton Barra, localizado na Barra Olímpica, no Rio de Janeiro. De lá, seguiram para a sede da CBF, onde permaneceram até a saída para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Na saída da sede da entidade, na Barra da Tijuca, a delegação recebeu o apoio de torcedores que acompanharam o embarque rumo ao Mundial.

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Brasil terá último teste antes da estreia

Contudo, antes de iniciar sua caminhada na Copa do Mundo, o Brasil ainda terá um compromisso preparatório. Afinal, no próximo sábado (06/6), a equipe enfrenta o Egito, às 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland. O amistoso, afinal, será a última oportunidade para Carlo Ancelotti realizar ajustes e observar a equipe em situação de jogo antes da estreia no torneio.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, portanto, está marcada para o dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil terá ainda Haiti e Escócia como adversários na primeira fase.

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