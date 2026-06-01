Trio da Seleção Brasileira chega aos EUA para Copa do Mundo

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 entrou em sua fase definitiva com o elenco totalmente integrado. O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, além do defensor Gabriel Magalhães e do atacante Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal, desembarcaram na noite desta segunda-feira (1º) em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O trio ganhou alguns dias a mais de descanso por conta da participação na grande decisão da Champions League, realizada no último sábado (30).

Os três atletas desfalcaram as atividades iniciais comandadas pela comissão técnica ainda em território nacional, na Granja Comary. Além disso, os jogadores não participaram da goleada do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso disputado no último domingo (31), no gramado do Maracanã. Contudo, o grupo principal se encontrará completo a partir da manhã desta terça-feira (2) para iniciar os trabalhos em solo norte-americano.

Ancelotti ganha reforço na zaga titular da Seleção Brasileira

O retorno dos defensores surge no momento ideal para o treinador Carlo Ancelotti ajustar o sistema tático da equipe verde-amarela. Afinal, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam a dupla de zaga considerada titular absoluta no planejamento do comandante italiano. A expectativa dos profissionais de preparação física aponta para o retorno imediato de ambos os zagueiros aos treinamentos táticos com bola.

O Brasil fará o seu último teste preparatório antes da estreia oficial no torneio mundial no próximo sábado (6), em um amistoso contra o Egito, na cidade de Cleveland. Portanto, a comissão técnica pretende utilizar o confronto para dar ritmo de jogo aos finalistas europeus e consolidar a estratégia defensiva. O restante da delegação brasileira deixou o Rio de Janeiro em um voo que decolou do Aeroporto do Galeão às 22h desta segunda-feira (1º), com previsão de pouso nos Estados Unidos para as 8h desta terça-feira (2).

Programação intensa em Nova Jersey marca o início da intertemporada

Os três jogadores que atuaram na Europa têm encontro agendado com os demais companheiros de Seleção por volta das 10h30 desta terça-feira (2), no hotel em que a delegação permanecerá concentrada. O primeiro treinamento oficial em solo norte-americano acontecerá no fim do dia, a partir das 18h (horário de Brasília). Consequentemente, o treinador terá cerca de duas semanas de trabalho intenso para lapidar o time.

A Seleção Brasileira fará sua estreia oficial na Copa do Mundo no dia 13 de junho (13), enfrentando a seleção de Marrocos exatamente na cidade de Nova Jersey. Na sequência do chaveamento, o Brasil mede forças contra o Haiti, no dia 19 de junho (19), em duelo programado para a Filadélfia. Por fim, a equipe encerra sua participação na primeira fase do torneio contra a Escócia, no dia 24 de junho (24), no gramado de Miami.

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