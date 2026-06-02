Marrocos x Madagascar: Onde assistir e escalações

Marrocos, primeiro rival do Brasil na Copa do Mundo (dia 13, em Nova Jersey), enfrentará nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), Madagascar, que não se classificou para o Mundial. O jogo será às 14h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. A previsão é de estádio lotado, nesta que é a despedida marroquina de seus torcedores antes da viagem para a América do Norte.

Além do Brasil, Marrocos enfrentará no Grupo C a Escócia, em Boston, no dia 19, e o Haiti, no dia 24.

Confira aqui as seleções que já confirmaram convocados para Copa

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 14h (de Brasília).

Como chega Marrocos

Marrocos fechou nesta sexta-feira, em Rabat, a sua preparação para o amistoso. O técnico Mohamed Ouahbi fez um treinamento leve. Mas os astros Achraf Hakimi e Brahim Díaz não devem jogar. Hakimi se apresentou apenas nesta segunda-feira, após conquistar o bicampeonato da Champions com o PSG. Já Brahim Díaz, do Real Madrid, será poupado por opção do técnico. Caso o técnico mantenha a formação dos últimos treinos, Ayoub El Kaabi e Chemsdine Talbi devem formar o ataque.

Como chega Madagascar

Madagascar passou perto da classificação (tinha chance na última rodada das eliminatórias, mas perdeu para Mali e não foi para a repescagem). Assim, segue sem nunca jogar um Mundial. Para este amistoso, o time não não conta com um de seus principais jogadores: Njiva Rakotoharimalala machucado. Nesta seleção com jogadores de nomes gigantescos, o destaque será Arnaud Randrianantenaina.

MARROCOS X MADAGASCAR

Amistoso Internacional

Data e Horário: 2/6/2026, 14h (de Brasília)

Local: Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (MAR)

MARROCOS: Bounou; Mazraoui, Diop, Halhal, Salah-Eddine; El Aynaoui, El Mourabet, Yassine, El Khannouss, Talbi; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi

MADAGASCAR: Dupire; Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet, Rabearivelo; Couturier, Lapoussin, Raveloson; Randrianantenaina, Caddy, Raheriniaina. Técnico: Corentin Martins

Árbitros e auxiliares: Não informados até o fechamento deste material