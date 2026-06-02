Haiti x Nova Zelândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Segundo rival do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o Haiti joga amistoso preparatório para o Mundial nesta terça-feira, 2/6, contra um adversário que também estará na competição: a Nova Zelândia. O jogo será na Flórida, às 21h (horário de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Tem tudo para ser um jogo interessante. Afinal, as seleções possuem rankings muito próximos na Fifa: o Haiti em 83º e a Nova Zelândia em 85º, e o equilíbrio deve marcar este duelo.

O Haiti integra o Grupo C e, além da Escócia (dia 13) e Brasil (dia 19), enfrentará o Marrocos, fechando a primeira fase no dia 24. Já a Nova Zelândia está no Grupo G, enfrentando Irã (17), Egito (21) e Bélgica (27). As duas seleções ainda farão amistosos antes do início da Copa. No próximo sábado (6), os haitianos jogaram contra o Peru. No mesmo dia, a Nova Zelândia enfrenta um peso pesado, a Inglaterra. Ambos os amistosos na Flórida.

Confira aqui as seleções que já confirmaram convocados para Copa

Onde assistir

O SporTV transmite a partida a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Haiti

O técnico Sebastien Migné deve escalar força máxima para esta partida, para seguir entrosando a equipe para a estreia contra a Escócia, considerando que o Haiti busca classificação pelo menos entre os melhores terceiros colocados.

O principal destaque da seleção é o veterano atacante Nazon, mas ele será poupado. A esperança é o atacante Wilson Isidor, jogador do Sunderland, da Inglaterra. Ele alterna momentos de gols e períodos de jejum — já passou três meses sem marcar na Inglaterra. Migné tem a expectativa de que ele mostre o seu melhor neste jogo contra a Nova Zelândia. Outro destaque da equipe é o veterano zagueiro Adé, de 36 anos, que vem fazendo excelentes temporadas com a camisa da LDU, do Equador.

Como chega a Nova Zelândia

O técnico Darren Bazeley contará com sua força máxima, o que inclui o lateral Tommy Payne, jogador que tem muitos seguidores nas redes sociais, e principalmente o goleador Chris Wood. O artilheiro do Nottingham Forest fez dupla com Igor Jesus e se recuperou da lesão que o tirou dos gramados por meses. Nas últimas partidas, marcou gols importantes que livraram a equipe do rebaixamento. Sua volta é um alívio. Vale lembrar que Wood foi o goleador da seleção nas Eliminatórias.

“O Haiti é uma boa equipe e está ranqueado em um nível semelhante ao nosso, então sentimos que isso oferece um teste perfeito enquanto nos preparamos para a estreia contra o Irã, em Los Angeles”, disse o técnico Darren Bazeley, que se mostrou satisfeito com o comportamento da sua seleção, que no último amistoso venceu o Chile por 4 a 1.