Helicóptero da Cazé TV chega a ser o mais acompanhado do mundo; entenda

Um fato inusitado aconteceu durante o embarque da Seleção Brasileira para os Estados Unidos rumo à Copa do Mundo. A CazéTV utilizou um helicóptero para cobrir a decolagem do Brasil e foi pega de surpresa ao ver que o voo da aeronave foi o mais acompanhado do mundo. Simplesmente superou aeronaves comerciais e jatos executivos de chefes de estado, tornando-se o mais acompanhado do planeta em tempo real. A plataforma, mais uma vez, fez história.

De acordo com levantamento realizado no momento, mais de 20 mil pessoas monitoravam simultaneamente o trajeto do helicóptero da CazéTV através da plataforma Flightradar24. Assim, ficou em primeiro lugar. O apresentador Igor Rodrigues, o narrador Luiz Felipe Freitas, o comentarista Fernando Campos e o influenciador Allan Estagiário não acreditaram e começaram a pedir mais acesso dos fãs.

O fato do helicóptero está circulando o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, chamou atenção das pessoas. Durante a cobertura, a aeronave não ficou parada e ia e voltava para verificar se o avião da Seleção Brasileira estava pronto para decolar. No entanto, o voo com os jogadores do Brasil atrasou. Em certo momento, o piloto teve que abastecer a aeronave.

A CazéTV será a única plataforma no Brasil a transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o canal exibirá 49 partidas com exclusividade, incluindo confrontos envolvendo grandes seleções do futebol mundial, como Argentina, França e Holanda. Dessa forma, a plataforma amplia ainda mais o investimento no esporte e fortalece a cobertura digital do torneio.

A Copa do Mundo

A Copa do Mundo acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez, a competição reunirá 48 seleções nacionais, e a Seleção Brasileira, patrocinada pela Amazon para o torneio, integra o Grupo C. O Brasil estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, às 19h (de Brasília).

O encerramento da fase de grupos para o Brasil ocorrerá em 24 de junho, também às 19h (de Brasília), diante da Escócia. Antes, porém, a Canarinho encara o Haiti, às 21h30 do dia 19 de junho, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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