Jordânia anuncia a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

O técnico Jamal Sellami divulgou, nesta segunda-feira (1), a lista dos 26 jogadores que representarão a Jordânia na primeira Copa do Mundo da história da seleção. Assim, os jordanianos disputarão o Grupo J do Mundial, ao lado de Argentina, Argélia e Áustria.

Dessa forma, a Jordânia fará sua estreia na competição no dia 17 de junho, quando enfrentará a Áustria em Dallas. A partida está marcada para 1h da manhã (de Brasília).

A seleção garantiu sua classificação inédita para o Mundial em 5 de junho de 2025. Durante a terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, a equipe somou quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas no Grupo B, que reuniu ainda Coreia do Sul, Iraque, Omã, Palestina e Kuwait.

Os sul-coreanos terminaram a campanha na liderança da chave e asseguraram a primeira vaga direta para o Mundial. A Jordânia, por sua vez, ficou com a segunda colocação e também conquistou a classificação sem precisar disputar repescagem.

Veja o caminho

Na Copa do Mundo, os jordanianos voltarão a campo no dia 23 de junho para enfrentar a Argélia, em Santa Clara, às 0h (de Brasília). Assim, depois, a equipe encerrará sua participação na fase de grupos diante da Argentina, novamente em Dallas, em confronto marcado para às 23h (de Brasília) do dia 27 de junho.

Nesse sentido, Estados Unidos, Canadá e México receberão conjuntamente a Copa do Mundo de 2026. A competição contará com 104 partidas e começará no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. Por fim, a organização programou o início do mata-mata para 28 de junho. Já a grande final acontecerá em 19 de julho, no Estádio MetLife.

Confira a lista de convocados Goleiros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat) e Nour Bani Attiah (Al-Faisaly);

Defensores: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saed Al-Rosan ((Al-Hussein), Yazan Al-Arab (Seul), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al-Salmiya); Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya) e Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);

Meio-campistas: Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed ((Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa) e Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat);

Atacantes: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Musa Al-Taamari (Rennes), Mohammad Abu Zrayq (Raja CA), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Fakhouri (Pyramids), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb) e Ali Olwan (Al-Sailiya).



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