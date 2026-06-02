Uzbequistão anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo 2026

O técnico Fábio Cannavaro definiu, nesta terça-feira (2), os 26 jogadores que representarão o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026. Com a divulgação da lista final, a seleção asiática concluiu a preparação para a primeira participação de sua história em um Mundial.

Dessa forma, o Uzbequistão integra o Grupo K, que também reúne Portugal, Colômbia e Congo. A equipe fará sua estreia no torneio diante dos colombianos, no dia 17 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México.

Antes de anunciar a relação definitiva, o comandante convocou 30 atletas para o período de preparação. Assim, após as avaliações realizadas nos treinamentos, o treinador decidiu cortar quatro atacantes: Umarali Rahmonaliyev, Jasur Jaloliddinov, Ruslan Zhiyanov e Sherzod Temirov.

A classificação para a Copa do Mundo representa um marco histórico para o futebol uzbeque. Afinal, a primeira vez, a seleção garantiu presença na principal competição do futebol mundial.

Na lista final, Cannavaro distribuiu as vagas entre três goleiros, dez defensores, dez meio-campistas e três atacantes. Por fim, com o grupo definido, o Uzbequistão agora concentra suas atenções na estreia e na busca por uma campanha histórica.

Convocados do Uzbequistão para a Copa do Mundo Goleiros: Otkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev.

Defensores: Abdukodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farruh Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Sherzod Nasrullayev, Abdulla Abdullayev, Avazbek Olmasaliyev, Jahongir Orozov, Behruz Karimov.

Meio-campistas: Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odil Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston O’runov, Dostonbek Hamdamov, Aziz G’aniyev, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov.

Atacantes: Eldor Shomurodov, Igor Sergeyev, Azizbek Omonov.



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