Ancelotti não vê favoritos na Copa do Mundo: “Brasil vai competir”

A Seleção Brasileira chegou nos Estados Unidos para buscar o hexacampeonato mundial. A delegação brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira (2), em Nova Jersey, após se despedir do Brasil em grande festa. Na chegada em solo americano, portanto, muita confiança. Em entrevista, o técnico Carlo Ancelotti vê sua equipe em condições de brigar pelo título e não vê favoritos.

“Contente, feliz, motivado e animado. Tentarei fazer o melhor. Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes”, disse Carlo Ancelotti logo após descer do avião.

Nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti terá pela primeira vez à disposição todos os 26 convocados. Afinal, três jogadores ficaram ausentes da preparação na Granja Comary antes do amistoso contra o Panamá: o zagueiro Marquinhos, do PSG, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal. O trio disputou a final da Liga dos Campeões no último sábado (30).

A Seleção Brasileira inicia os trabalhos nos Estados Unidos nesta terça, às 18h (de Brasília), no Columbia Park Training. No próximo sábado (6), o Brasil fará um amistoso contra o Egito, às 19h, em Cleveland. Este, portanto, será o último desafio antes da estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no dia 13, em Nova Jersey. A Seleção está no Grupo C junto com os marroquinos, Haiti e Escócia.

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