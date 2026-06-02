Croácia x Bélgica, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 12h

Nesta terça-feira (2/6), Croácia e Bélgica se enfrentam, no Stadion HNK Rijeka, em um amistoso que faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026. A poucos dias do início do torneio, o duelo servirá para ajustes finais e avaliações importantes antes da estreia no Mundial.

Diante disso, a Voz do Esporte prepara uma cobertura para este amistoso com cara de decisão. Fellipo Sousa vai comandar o pré-jogo a partir de 12h (de Brasília) com todas as informações da partida e também será o responsável pela narração.